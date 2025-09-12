Tabellenführer Hallescher FC patzt, VSG Altglienicke rückt näher heran

Die Regionalliga Nordost eröffnete am heutigen Freitagabend ihren 7. Spieltag mit packenden Partien, die jede Menge Emotionen bereithielten. Während Spitzenreiter Hallescher FC im Heimspiel nicht über ein torloses Remis hinauskam, überzeugte die VSG Altglienicke mit einem klaren Sieg gegen Zwickau. Hertha BSC II und BFC Dynamo lieferten sich ein wildes Duell, und auch in Magdeburg blieb es dramatisch bis zum Schluss.

Der Hallesche FC kam gegen die BSG Chemie Leipzig nicht über ein 0:0 hinaus. Vor 12166 Zuschauern tat sich der Tabellenführer schwer, trotz spielerischer Überlegenheit den Ball im Tor unterzubringen. Die Gäste aus Leipzig verteidigten mit Leidenschaft und hielten ihr Gehäuse über 90 Minuten sauber. Kurz vor dem Ende schwächten sich die Gastgeber zusätzlich: Niclas Stierlin sah in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte. Damit bleibt Halle zwar ungeschlagen, musste jedoch den ersten Punktverlust der Saison hinnehmen. Chemie Leipzig holte derweil seinen ersten Zähler und kämpfte sich mit großem Einsatz in dieses Remis. ---

Hertha BSC II und der BFC Dynamo lieferten sich ein intensives Duell, das am Ende 2:2 endete. Die Gäste legten furios los: Bereits in der 2. Minute brachte Rufat Dadashov den BFC Dynamo in Führung. Nach der Pause drehte die Hertha-Reserve auf. Soufian Gouram traf in der 54. Minute zum Ausgleich, ehe Shalva Ogbaidze in der 79. Minute die Partie zugunsten der Berliner Talente zu kippen schien. Doch der BFC Dynamo bewies Moral und kam nur vier Minuten später durch Rufat Dadashov zum 2:2-Endstand. ---

Die VSG Altglienicke feierte einen 3:0-Heimsieg gegen den FSV Zwickau und bleibt damit weiter im Spitzenfeld der Liga. Jonas Nietfeld brachte die Gastgeber mit seinem Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Nach dem Seitenwechsel legte Jonas Saliger in der 71. Minute nach, ehe erneut Jonas Nietfeld nur zwei Minuten später den Endstand von 3:0 herstellte. ---

Der 1. FC Magdeburg II und der Greifswalder FC trennten sich mit einem 1:1. Enis Bytyqi verwandelte in der 48. Minute einen Foulelfmeter zur Führung für die Gastgeber. Doch das Spiel kippte, als Mihailo Trkulja in der 71. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. In Überzahl drückten die Gäste auf den Ausgleich und wurden in der 82. Minute belohnt, als Edgar Kaizer zum 1:1 traf. ---

Lok Leipzig steht durch das 1:0 in Eilenburg auf dem zweiten Tabellenplatz. Dorian Cevis erzielte in der 39. Minute das goldene Tor. Die Defensive der Leipziger steht stabil, erst zwei Gegentreffer in sechs Spielen sprechen für sich. Luckenwalde verlor dagegen sein Heimspiel mit 1:3 gegen Altglienicke. Schon nach 25 Minuten lag man 0:3 zurück, ehe Sofiene Rachid Jannene noch Ergebniskosmetik betrieb. Dazu sah Mike Bachmann Gelb-Rot in der 84. Minute. Mit neun Punkten ist der FSV im Mittelfeld, doch Lok ist Favorit. ---

Jena bleibt oben dran. Beim 2:0-Sieg in Leipzig gegen Chemie überzeugten Kevin Lankford und Patrick Weihrauch mit ihren Treffern. Mit 13 Punkten sind die Thüringer auf Platz vier und haben beste Karten, weiter Druck auf die Spitze auszuüben. Eilenburg musste dagegen beim 0:1 gegen Lok Leipzig Lehrgeld zahlen. Trotz solider Leistung reichte ein Tor von Dorian Cevis aus, um die Niederlage zu besiegeln. Mit fünf Punkten steckt der FCE im unteren Mittelfeld. ---

Meuselwitz kassierte beim 0:2 in Zwickau die zweite Saisonniederlage. Zwei Treffer von Maximilian Somnitz besiegelten die Pleite. Mit sechs Punkten rangiert der ZFC nur knapp über dem Strich. Zehlendorf erkämpfte sich dagegen beim 2:2 gegen Hertha BSC II immerhin einen Punkt. Sven Reimann und Stanley Keller trafen für die Gastgeber, zudem vergab Iba May einen Handelfmeter. Doch mit nur einem Punkt aus sechs Spielen bleibt die Mannschaft im Tabellenkeller. ---

Der BFC Preussen nahm aus Chemnitz einen Punkt mit. Patrick Breitkreuz brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung, ehe Dejan Bozic in der Nachspielzeit per Elfmeter ausglich. Zudem schwächte sich das Team durch die Rote Karte gegen Shean Mensah. Acht Punkte bedeuten Platz zehn. Erfurt dagegen ist nach dem 3:1 über den 1. FC Magdeburg II weiter auf Kurs. Marco Wolf, Obed Chidindu Ugondu und Phillip Aboagye stellten schon zur Pause die Weichen. Die Thüringer bleiben damit mit 15 Punkten ein Verfolger von Tabellenführer Halle. ---

