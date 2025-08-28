Tabellenführer Hallescher FC muss zum Greifswalder FC

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Morgen, 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde VSG Altglienicke Altglienicke 19:00 live PUSH

Der FSV 63 Luckenwalde steht nach der 1:3-Niederlage in Halle unter Zugzwang. Die Defensive zeigte dort Schwächen, und nach einem frühen Rückstand kam das Team nur schwer ins Spiel. Mit neun Punkten aus fünf Partien liegt Luckenwalde aber weiterhin im Verfolgerfeld. Die VSG Altglienicke reist angeschlagen an: Beim 1:3 gegen Rot-Weiß Erfurt war das Team zwar bemüht, fand aber offensiv kaum Lösungen. Der späte Treffer von Sydney Mohamed Sylla zum 1:3 war nur Ergebniskosmetik. Beide Teams wollen Wiedergutmachung – die Gastgeber mit der Hoffnung auf die Heimstärke, die Gäste mit der Erfahrung, auch in engen Spielen zu bestehen. ---

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald Hallescher FC HallescherFC 14:00 live PUSH

Für den Greifswalder FC wird es nach der 1:3-Niederlage in Babelsberg nicht leichter. Trotz guter Phasen ließ das Team zu viele Chancen zu und konnte den frühen Rückstand nicht mehr ausgleichen. Mit nur vier Punkten aus fünf Spielen steckt Greifswald im Tabellenkeller. Der Hallesche FC dagegen marschiert weiter souverän. Der 3:1-Sieg gegen Luckenwalde war der fünfte Erfolg im fünften Spiel, erneut überzeugte die Offensive. Mit 12:3 Toren hat Halle nicht nur die beste Defensive, sondern auch einen Angriff, der kaum zu stoppen scheint. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen, doch Greifswald will zu Hause mit Kampfgeist dagegenhalten. ---

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr BFC Dynamo BFC Dynamo SV Babelsberg 03 Babelsberg 14:00 live PUSH

Der BFC Dynamo erlebt einen schwierigen Saisonstart. Die bittere 3:4-Niederlage in Magdeburg offenbarte einmal mehr defensive Probleme, nachdem man zwischenzeitlich zwei Tore aufgeholt hatte. Mit vier Punkten aus fünf Spielen ist die Situation angespannt. Der SV Babelsberg 03 dagegen tankte mit dem 3:1-Erfolg gegen Greifswald Selbstvertrauen. Luis Müller, George Didoss und Tino Schmidt trafen binnen weniger Minuten und stellten die Partie früh auf Sieg. Mit sieben Punkten stehen die Gäste im Mittelfeld und könnten mit einem weiteren Erfolg den Anschluss nach oben herstellen. ---

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr Chemnitzer FC ChemnitzerFC BFC Preussen BFC Preussen 14:00 live PUSH

Der Chemnitzer FC wartet seit drei Partien auf einen Punktgewinn. Auch in Leipzig gelang beim 1:2 trotz des Treffers von Tobias Müller kein Zähler. Der CFC steckt mit sechs Punkten im unteren Mittelfeld fest und will zu Hause dringend wieder punkten. Der BFC Preussen reist nach dem 2:1-Sieg über Chemie Leipzig mit Rückenwind an. Chadi Ramadan und Niklas Brandt erzielten die Tore. Mit nun sieben Punkten hat der Aufsteiger eine solide Basis geschaffen und kann ohne Druck ins Spiel gehen. ---

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 Hertha BSC Hertha BSC II 14:00 live PUSH

Für den FC Hertha 03 Zehlendorf wird die Lage immer ernster. Auch das fünfte Saisonspiel ging verloren – ein 0:4 in Jena, bei dem man früh in Rückstand geriet und keine Mittel fand. Mit null Punkten und 1:14 Toren steht das Team am Tabellenende. Hertha BSC II dagegen erkämpfte sich beim 3:3 gegen Zwickau einen Punkt. Yunus Ünal traf in der Nachspielzeit und verhinderte so die Niederlage. Mit fünf Punkten aus vier Spielen zeigt die Formkurve leicht nach oben, was im Stadtduell für Selbstvertrauen sorgt. ---

Rot-Weiß Erfurt hat nach dem 3:1 bei der VSG Altglienicke einen Lauf. Früh stellte das Team die Weichen auf Sieg, und mit zwölf Punkten aus fünf Spielen bleibt der Kontakt zur Tabellenspitze eng. Die U23 des 1. FC Magdeburg reist nach einem emotionalen 4:3-Heimerfolg gegen den BFC Dynamo an. Aleksa Marusic sicherte in der Nachspielzeit per Elfmeter den Sieg in einem turbulenten Spiel. Mit neun Punkten aus fünf Spielen gehört der 1. FC Magdeburg II zu den positiven Überraschungen des bisherigen Saisonverlaufs. ---

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr FSV Zwickau FSV Zwickau ZFC Meuselwitz Meuselwitz 14:00 live PUSH

Der FSV Zwickau zeigte beim 3:3 in Berlin Moral, musste aber erneut späte Gegentore hinnehmen. Mit sechs Punkten aus fünf Spielen sind die Sachsen zwar stabil, doch Siege fehlen, um sich vom Tabellenkeller abzusetzen. Der ZFC Meuselwitz wartet nach dem 1:1 gegen Eilenburg weiter auf den ersten Dreier der Saison. Califo Balde hatte die frühe Führung erzielt, doch ein verschossener Elfmeter von Florian Hansch besiegelte den Punktverlust. Mit nur drei Punkten aus vier Spielen wird der Druck auf die Gäste größer. ---

Der FC Eilenburg blieb gegen Meuselwitz ohne Sieg, das 1:1 war das zweite Remis im fünften Spiel. Trotz des Ausgleichstreffers von Corvin Kosak fehlt es an Konstanz, um enge Spiele zu gewinnen. Lok Leipzig dagegen setzte sich in einem intensiven Spiel gegen Chemnitz knapp mit 2:1 durch. Jonas Arcalean und Stefan Maderer sorgten für die Tore, trotz einer späten Roten Karte blieb Lok stabil. Mit 13 Punkten aus fünf Spielen ist das Team erster Verfolger von Spitzenreiter Halle. ---

Di., 02.09.2025, 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena 19:00 live PUSH