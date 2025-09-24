Tabellenführer greift in Scharmbeckstotel an

In der Frauen-Oberliga Niedersachsen West trifft der Tabellenführer SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC am Sonntag auf den noch sieglosen ATSV Scharmbeckstotel. Während die Gäste nach dem jüngsten Punktverlust in Delmenhorst eine Reaktion zeigen wollen, setzt der ATSV auf eine stabile Abwehr und kämpferische Einstellung.

Wenn am Sonntag (28. September) der ATSV Scharmbeckstotel den Spitzenreiter SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC empfängt, sind die Rollen in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West klar verteilt. Während Gretesch/Osnabrücker SC mit 17 Punkten ungeschlagen an der Tabellenspitze steht, wartet der ATSV mit nur einem Zähler aus sieben Spielen weiter auf den ersten Saisonsieg.

Gretesch-Trainer Johannes Müller warnt jedoch davor, den Tabellenletzten zu unterschätzen: „Mit dem ATSV Scharmbeckstotel erwartet uns am Sonntag wieder eine Mannschaft, die sicherlich besser ist, als es der momentane Tabellenstand aussagt, und die bis in die Haarspitzen motiviert ist, gegen uns zu punkten.“ Sein Team hat die trainingsfreie Woche genutzt, um das jüngste 1:1 gegen TV Jahn Delmenhorst aufzuarbeiten. „Wir haben uns in der Trainingswoche intensiv mit den Themen auseinandergesetzt, die dazu geführt haben, dass wir das Spiel gegen Delmenhorst nicht haben für uns entscheiden können. Wir haben einen klaren Plan, wie wir in Scharmbeckstotel auftreten wollen, und sind zuversichtlich, dass wir mit einer guten Leistung auch wieder die drei Punkte einfahren werden“, so Müller weiter.

Auf der Gegenseite ist sich ATSV-Trainer Axel Wilckens der Schwere der Aufgabe bewusst: „Am Wochenende kommt der aktuelle Tabellenführer und damit ein weiteres Schwergewicht der Liga. Wir werden versuchen, über 90 Minuten hinweg defensiv konstant zu verteidigen und offensiv Akzente zu setzen.“ Für den Tabellenletzten, der bisher 23 Gegentreffer hinnehmen musste, ist eine stabile Abwehrleistung Pflicht, um gegen den Ligaprimus bestehen zu können.