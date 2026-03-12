Tabellenführer gegen Schlusslicht - Waldhof darf nur zuschauen

– Foto: Presse SG Sonnenhof Groß

Am 3. Spieltag der Frühjahrsrunde der A-Junioren Oberliga Baden-Württemberg rollt der Ball in fünf Partien, während der Formstarke SV Waldhof Mannheim als ärgster Verfolger mit 22 Punkten und einer beeindruckenden 40:17-Tordifferenz spielfrei zusehen muss und hofft, dass die Konkurrenz patzt. Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach muss gegen den abstiegsbedrohten Bahlinger SC liefern, um die Spitze zu behalten, während die TSG 62/09 Weinheim trotz zweier Rückrundenniederlagen gegen den gefährdeten VfR Aalen um die Tabellenführung antritt und die TSG Balingen als weiterer Verfolger gegen den FC-Astoria Walldorf ranmuss, um den Anschluss zu halten. Im Tabellenmittelfeld duellieren sich der SSV Reutlingen und die TuS Ergenzingen, der Freiburger FC will gegen die ebenfalls abstiegsbedrohte SG HD-Kirchheim die erste Rückrundenniederlage vergessen machen.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Sa., 14.03.2026, 17:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach Großaspach Bahlinger SC Bahlinger SC 17:00 PUSH

Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach will gegen das Schlusslicht Bahlinger SC seine Spitzenposition behaupten und die erste Rückrundenniederlage ausbügeln. Die Gastgeber gehen mit 25 Punkten in diesen Spieltag, spüren dabei aber den Atem der Verfolger im Nacken, denn zwischen Platz eins und drei liegt nur ein Zähler, und auch der viertplatzierte SV Waldhof Mannheim ist mit drei Punkten Rückstand noch voll im Rennen um die Spitze. Der Bahlinger SC reist nach der bitteren 1:2-Niederlage bei TuS Ergenzingen an, in der eine frühe Führung noch in eine späte Pleite mit Elfmeter in der Nachspielzeit umschlug, und steht mit nur drei Punkten am Tabellenende unter maximalem Ergebnisdruck. Für die Gäste geht es darum, nach dem späten Rückschlag von Ergenzingen defensiv stabiler aufzutreten und gleichzeitig den Mut aus der eigenen Anfangsphase dort mitzunehmen, um in Großaspach vielleicht den Überraschungsmoment auf ihrer Seite zu haben. ---

Die TSG 62/09 Weinheim trifft als Tabellenzweiter auf den abstiegsbedrohten VfR Aalen – ein Duell zweier Teams, die beide zuletzt schmerzhafte Rückschläge hinnehmen mussten. Weinheim hat beide Rückrundenspiele verloren und musste zuletzt beim 1:3 in Walldorf erleben, wie eine eigene Führung noch in eine klare Niederlage kippte, als die Gastgeber die Partie in der Schlussphase komplett drehten. Mit 24 Punkten und einer starken Offensivbilanz von 34:19 Toren gehört Weinheim weiter zur Spitzengruppe, doch ein weiterer Ausrutscher könnte im Rennen um Platz eins teuer werden. Für den VfR Aalen steht der Nachmittag im Odenwald ganz im Zeichen der Wiedergutmachung, denn das 0:7 gegen den SV Waldhof Mannheim hat die Schwächen schonungslos offengelegt und den Druck im Kampf um den Klassenerhalt erhöht, zumal Aalen als Drittletzter zu den drei aktuell am stärksten gefährdeten Teams gehört. Gelingt es den Aalenern, defensiv kompakter zu stehen und sich nach dem Debakel zu stabilisieren, könnte dieses Spiel zum Wendepunkt in ihrem Abstiegskampf werden – andernfalls droht Weinheim, die eigene Negativserie auf Kosten der Gäste zu beenden. ---

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr SSV Reutlingen Reutlingen TuS Ergenzingen Ergenzingen 14:00 PUSH

Der SSV Reutlingen trifft auf TuS Ergenzingen in einem Duell zweier formstarker Mannschaften, die beide mit Rückenwind aus ihren letzten Auftritten kommen. Reutlingen ist in der Rückrunde noch ungeschlagen und hat mit dem 3:1-Erfolg gegen den Freiburger FC ein starkes Ausrufezeichen gesetzt, als die Mannschaft früh mit zwei Toren davonzog, den schnellen Anschlusstreffer wegsteckte und noch vor der Pause den alten Abstand wiederherstellte. TuS Ergenzingen reist nach dem dramatischen 2:1-Heimsieg gegen den Bahlinger SC an, bei dem die Mannschaft zunächst in Rückstand geriet, sich im zweiten Abschnitt aber zurückkämpfte und in der Nachspielzeit per Foulelfmeter den Sieg erzwang. Beide Teams stehen im Tabellenittelfeld, Reutlingen mit 16 und Ergenzingen mit 19 Punkten, und wollen nicht nach unten schauen: Ein Heimsieg würde die Hausherren noch näher an die obere Tabellenhälfte heranbringen, während Ergenzingen mit einem weiteren Erfolg den Anschluss an die Spitzengruppe halten könnte. Angesichts der zuletzt gezeigten Moral und Offensivfreude auf beiden Seiten dürfen die Zuschauer ein intensives Spiel erwarten, in dem Details und Effizienz im Strafraum den Ausschlag geben dürften.

---

Der Freiburger FC möchte nach der Niederlage in Reutlingen schnell wieder in die Spur finden und seine Position im oberen Mittelfeld festigen. Beim 1:3 in Reutlingen geriet Freiburg früh mit zwei Toren in Rückstand, kämpfte sich zwar durch den Anschlusstreffer zurück ins Spiel, kassierte aber noch vor der Pause das dritte Gegentor und fand danach keinen Weg mehr, die Partie zu drehen. Mit 20 Punkten und einer Tordifferenz von 26:22 steht der FFC dennoch ordentlich da, muss aber aufpassen, nicht den Anschluss an die vorderen Plätze zu verlieren. Die SG HD-Kirchheim kommt mit gemischten Gefühlen nach Freiburg: Zwar stehen elf Punkte zu Buche, doch das 2:7 gegen die TSG Balingen hat die Defensivprobleme schonungslos offengelegt, nachdem das Team früh deutlich in Rückstand geraten war, sich kurz noch einmal herankämpfte und am Ende doch deutlich unterging. Kirchheim gehört ebenso wie Aalen und Bahlingen zu den drei am stärksten abstiegsgefährdeten Teams, für die das Polster nach unten praktisch nicht existiert, sodass jeder Punktgewinn enorm an Bedeutung gewinnt. Für Freiburg ist es die Pflichtaufgabe, nach dem Rückschlag wieder Dominanz und Stabilität zu zeigen, während Kirchheim vor allem defensiv ein anderes Gesicht zeigen muss, um im Abstiegskampf ein Signal zu setzen. ---