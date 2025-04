Tabellenführer gegen Schlusslicht – KSV und Ilsetal im Nachbarduell

Goslar ließ am Wochenende beim spektakulären 4:4 in Üfingen wichtige Punkte im Aufstiegskampf liegen und liegt nun bereits neun Zähler hinter Spitzenreiter Germania. Gegen Fortuna Lebenstedt, das beim 2:1-Sieg in Wolfenbüttel II neuen Mut im Abstiegskampf schöpfte, ist ein Heimsieg Pflicht. Die Gastgeber stellen mit 85 Toren die zweitbeste Offensive der Liga und wollen dies gegen den Underdog unter Beweis stellen.

KSV Vahdet Salzgitter (10./28) – FC Ilsetal (11./28)

Beide Teams befinden sich punktgleich im Mittelfeld und könnten mit einem weiteren Sieg einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Vahdet kassierte zuletzt eine deutliche 0:4-Niederlage in Salder und zeigte sich defensiv anfällig. Ilsetal kam am Sonntag zu einem 1:1 beim SC Gitter, blieb damit aber im fünften Spiel in Folge sieglos. In einem Duell auf Augenhöhe dürfte die Tagesform den Ausschlag geben.