Tabellenführer gegen Schlusslicht – Kickers Emden empfangen Lübeck Die Kickers Emden und der VfB Lübeck bestreiten das Freitagabendspiel.

Für den VfB Lübeck steht am Freitag das nächste Punktspiel auf dem Programm – es geht nach Ostfriesland. Zur Partie des 21. Spieltags in der Regionalliga Nord reist die Pfeiffer-Elf zum BSV Kickers Emden. Anstoß ist um 20.00 Uhr im Ostfriesland-Stadion. Wir haben wie üblich die wichtigsten Infos rund um die Partie zusammengetragen.

Sportliche Lage

Ausgangslage: Der VfB ist mit 38:14 Toren und 41 Punkten aus 19 Spielen Tabellenführer der Regionalliga Nord. Zuletzt gab es daheim einen wichtigen 2:1-Erfolg gegen den aktuellen Tabellenzweiten Hamburger SV II; das bislang letzte Auswärtsspiel vor drei Wochen war ebenfalls ein Top-Spiel beim SSV Jeddeloh (2:2). Der BSV Kickers Emden als Aufsteiger aus der Oberliga ist derzeit mit 16:61 Toren und nur 7 Punkten aus 19 ausgetragenen Spielen Schlusslicht der Regionalliga Nord. Zuletzt verlor die Mannschaft von Trainer Stefan Emmerling mit 1:4 (nach 1:0-Führung) beim Vorjahresvizemeister SC Weiche Flensburg 08. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt bereits mindestens 15 Punkte.

Personelle Situation beim VfB: Dem Tabellenführer werden am Freitag Mats Facklam (Adduktorenprobleme), Manuel Farrona Pulido (Oberschenkelzerrung) und Lasse Jetz (erkrankt) fehlen. Somit fährt das Team am Freitagmorgen mit 19 Spielern nach Ostfriesland, wo noch ein Tageshotel bezogen wird. Ob der ebenfalls erkrankte Trainer Lukas Pfeiffer im Bus sitzt, später nachfährt oder ganz zu Hause bleiben muss, wird erst kurzfristig entschieden.

Das sagt VfB-Co-Trainer Lars Hopp: „Wir haben uns nach dem Norderstedt-Spiel noch einmal darauf eingeschworen, dass wir uns von Spiel zu Spiel fokussieren – egal ob Heim- oder Auswärtsspiel, egal ob Gegner von oben oder von unten. Das ist alles irrelevant. Es kommt auf uns an, und das wird auch in Emden so sein. Wir erwarten einen kampfstarken Gegner, der vermutlich tief verteidigen und auf Konter setzen wird. Die Emder haben in der Saison immer wieder gezeigt, dass Spiele lange offen bleiben und die Mannschaft auch Gas gibt. Es ist in der gesamten Saison schon so, dass wir mit verschiedenen Voraussetzungen umgehen müssen. Wenn wir in so einem Spiel auch unseren Spielstil mal anpassen müssen, ist das so. Wir sind nicht auf eine Art Fußball festgelegt und haben für verschiedenste Arten auch die richtigen Typen im Kader. Von daher sind wir guter Dinge, dass es auch mit drei Punkten klappen wird. Ob Lukas normal mitfährt, nachfährt oder wir nur telefonieren können – wir sind von unseren Abläufen her so gefestigt, dass wir mit jeder Situation gut umgehen könnten.“

Rahmendaten

Anstoß: Freitag, 20.00 Uhr, Ostfriesland-Stadion, Emden.

Stadionöffnung: Die Kassen am Stadion öffnen um 18.30 Uhr.

Tickets: Die Eintrittskarten in Emden kosten 13 Euro (Sitzplatz) und 10 Euro (Stehplatz). Rentner, Schwerbehinderte, Erwerbslose, Schüler, Studenten zahlen für den Stehplatz nur 8 Euro, Kinder bis 12 Jahre haben auf Stehplätzen freien Eintritt. Im Gästeblock gibt es nur Stehplätze.

Schiedsrichter: Als Unparteiischer ist Lennart Wolff (Bremer SV) angesetzt. Als Assistenten stehen ihm Sebastian Schiller und Sören John zur Seite. Bislang bestritt Lübeck nur ein Punktspiel unter der Leitung des jungen Schiedsrichters Wolff. Diese Partie wurde am 15. Oktober gegen den BSV Rehden mit 4:0 gewonnen.

Statistik und Bilanz: Insgesamt trafen der VfB und Kickers Emden in bislang 18 Pflichtspielen seit 1951 aufeinander. Dabei spricht die Bilanz für den VfB: Elf Siegen stehen zwei Unentschieden und fünf Niederlagen gegenüber, bei einem Torverhältnis von 34:21. Die vor dieser Saison letzten Aufeinandertreffen gingen jeweils an den VfB: In der Saison 2007/08 siegte der VfB trotz des späteren Abstiegs daheim mit 2:1 und in Emden mit 2:0 gegen die Kickers.

Hinspiel: Die Partie in der Hinrunde war am 5. August das erste Saisonspiel für den VfB in der Regionalliga. Die Partie endete vor 2.781 Zuschauern auf der Lohmühle mit 3:0 für die Grün-Weißen. Tarik Gözüsirin, Felix Drinkuth und Florian Egerer erzielten die Treffer für den VfB.

Informationen für Gästefans

Stadion-Adresse: Sielweg 10, 26721 Emden.

Anreise ÖPNV: Die Anreise mit der Bahn ist nur auf dem Hinweg möglich. Umstiege sind in Hamburg Hbf und Bremen Hbf erforderlich, bei Abfahrt um 14:38 Uhr wird Emden Hbf nach einer Fahrtzeit von 4:03 Stunden erreicht. Die Rückreise könnte jedoch erst am Samstag erfolgen, abends verlässt der letzte Zug Richtung Bremen den Emder Bahnhof bereits um 21.17 Uhr.

Anreise Pkw: Die Fahrt führt über die A1, A 28 und A31. Auf der A31 die Ausfahrt Pewsum nehmen, links abbiegen in Richtung Emden über den Conrebbersweg bis zur Kreuzung Conrebbersweg/Steinweg/Schützenweg, dort rechts abbiegen in den Steinweg. An der nächsten Kreuzung links in den Früchteburger Weg (Richtung Neues Theater, Nordseehalle). Parkmöglichkeiten sind dort vorhanden. Der Eingang für Gästefans befindet sich hinter der Nordseehalle.

Parkplätze: Es gibt auf den umliegenden Parkplätzen direkt um das Ostfriesland-Stadion ausreichend Parkmöglichkeiten.

Fanhinweise / Fanutensilien: Die Stadionordnung im Ostfriesland-Stadion ist hier zu finden: https://bsv-kickers-emden.test.regionalfussball.net/File/stadionordnung.pdf.

Das Spiel außerhalb des Stadions

Liveticker: Die VfB-Website hat auch für das Auswärtsspiel beim BSV Kickers Emden den gewohnten Liveticker im Angebot. Einfach reinklicken unter https://liveticker.vfb-luebeck.de. Auch auf den Social-Media-Kanälen wird informiert.

TV-Übertragung: Regionalliga-Heimspiele des BSV Kickers Emden werden über die automatische Kamera von sporttotal.tv übertragen. Der Stream ist üblicherweise unkommentiert und kostenlos. Er kann unter diesem Link aufgerufen werden: https://sporttotal.tv/ma21285817.