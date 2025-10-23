Tabellenführer gefordert, Schlusslicht unter Druck

– Foto: Florian Egbers

Nach dem Kantersieg gegen Peine reist der Lehndorfer TSV als souveräner Spitzenreiter zum Freitagsspiel nach Wenden. Gleichzeitig treffen im Tabellenkeller Lafferde und Helmstedt aufeinander, während mehrere Teams im Verfolgerfeld auf Ausrutscher der Top Drei hoffen.

Freitag, 19:00 Uhr: FC Heeseberg (4. / 19 Pkt.) – TSV Germania Lamme (6. / 19 Pkt.)

Zwei punktgleiche Teams treffen im oberen Tabellendrittel aufeinander. Heeseberg setzte zuletzt mit einem 4:0-Sieg in Lafferde ein deutliches Zeichen, während Lamme sich beim spektakulären 3:3 gegen Schwicheldt offensiv formstark zeigte. Beide Mannschaften besitzen Aufwärtstrend, jedoch auch defensive Schwächen. Die Tagesform dürfte entscheidend sein. Trainer Christian Baethge (Heeseberg): "Ich weiß, dass Lamme zur Zeit ein paar personelle Probleme hat, aber trotzdem kommen sie mit viel Selbstvertrauen und vier ungeschlagen Spielen zu uns. Wir werden also alles geben müssen, um zu bestehen. Und ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe. Sie haben auch jetzt in der Woche wieder gezeigt, dass sie mit Lehndorf mithalten können und erst den Faden nach der schweren Verletzung verloren. Und gerade gegen einen Gegner wie Lehndorf, der für mich in dieser Saison bislang die Übermannschaft ist, super mithalten konnten. Also erwartet meine Truppe eine starke Mannschaft aus Lamme."

Rautheim dominierte Wipshausen mit 4:0, wobei besonders Doppeltorschütze Simon Glück überzeugte. Acosta II blieb zum neunten Mal ungeschlagen, offenbarte aber beim 3:2 gegen Lauingen-Bornum defensive Wackler. Die Gastgeber könnten mit einem weiteren Sieg zu den Top Fünf aufschließen. Für die Gäste zählt vor allem, die positive Serie zu wahren.

Trainer Uwe Stucki (Acosta II): "Beide Mannschaften sind gut in die Serie gestartet und es sieht für beide Teams nach einer entspannten Saison aus. Bei uns kehren Raphael Seliger und Nico Weighardt in den Kader zurück und bringen den Trainer in Luxusprobleme. Im Tor wird erneut der talentierte Julius Mullart aus der U19 stehen und den verletzten Stammkeeper Alex Fricke vertreten."

---------------------------- Freitag, 20:00 Uhr: FC Wenden (13. / 12 Pkt.) – Lehndorfer TSV (1. / 27 Pkt.)

Lehndorf präsentierte sich zuletzt in Torlaune und fertigte Peine mit 7:1 ab. Fynn Höhl (drei Tore) und Linus Beith (ein Tor, ein Assist) waren dabei die auffälligsten Akteure. Wenden kam nach 0:2-Rückstand gegen Wipshausen eindrucksvoll zurück und gewann noch 5:3. Dennoch spricht die Bilanz deutlich für den Favoriten. Trainer Sascha Schaumburg (Lehndorf): "Gegen Wenden ist es auswärts immer ein schweres Spiel. Wenden verteidigt sehr leidenschaftlich, pusht und motiviert sich gegenseitig. Wir wissen, dass es für uns keine leichten Aufgaben mehr geben wird, solange wir oben stehen und wissen daher auch was auf uns zukommt. Wir haben gerade einen guten Rhythmus und müssen Freitag aber sehr hart dafür arbeiten, dass das so bleibt."

---------------------------- Sonnabend, 15:00 Uhr: VfB Peine (9. / 16 Pkt.) – VfL Leiferde (14. / 10 Pkt.)

Peine musste sich zuletzt dem Spitzenreiter klar geschlagen geben, zeigte dabei aber in der ersten Halbzeit Widerstand. Leiferde verlor mit 2:3 gegen Lamme, obwohl man zwischenzeitlich zum 1:1 ausgleichen konnte. Beide Teams sind defensiv anfällig und benötigen Stabilität, um sich im Mittelfeld zu etablieren. Ein Duell mit richtungsweisendem Charakter.

---------------------------- Sonntag, 10:30 Uhr: TSV Wendezelle (2. / 25 Pkt.) – SV Teutonia Gr. Lafferde (15. / 4 Pkt.)

Wendezelle bleibt nach dem souveränen 3:0 in Vechelde erster Verfolger von Lehndorf. Lafferde kommt mit neun Niederlagen aus elf Spielen und 33 Gegentoren stark angeschlagen zum Tabellenzweiten. Die Rollenverteilung ist klar, alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung. Besonders das Offensivspiel der Gastgeber sticht aktuell heraus. Kapitän Tim Paul (Groß Lafferde): "Wir stehen weiterhin ganz unten in der Tabelle. Weiterhin sind wir auf der Suche nach Punkten. Woche für Woche steigen für uns der Druck, dass wir sonst den Anschluss komplett verlieren. Jetzt fahren wir zu Wendezelle, die seit ein paar Spielen einen Lauf haben und vor allem zu Hause bisher alles souverän gewonnen haben. Das wird also eine Mammutaufgabe. Wir haben aber in der Vergangenheit Wendezelle auch das ein oder andere Mal ärgern können. Die wissen darum, dass wir ein unangenehmer Gegner sein können. Dementsprechend, glaube ich, haben die den nötigen Respekt und wissen, dass das auch eine schwierige Nuss werden könnte. Und genau das müssen wir umsetzen, dass wir es denen so lange wie möglich so schwer wie möglich machen, um dann aus einer kompakten Defensive versuchen, den ein oder anderen Konter zu setzen. Von daher fahren wir natürlich mit dem Wunsch hin, nicht punktlos wieder nach Hause zu fahren, wissen aber um eine sehr schwere Aufgabe."

---------------------------- Sonntag, 14:00 Uhr: TSV Wipshausen (12. / 14 Pkt.) – SV Arminia Vechelde (10. / 15 Pkt.)

Wipshausen blieb zuletzt bei Rautheim chancenlos, während Vechelde durch einen 3:0-Erfolg in Helmstedt wichtige Zähler sammelte. Beide Teams bewegen sich in der unteren Tabellenhälfte und benötigen dringend Punkte, um den Anschluss ans gesicherte Mittelfeld nicht zu verlieren. Ein Spiel auf Augenhöhe ist zu erwarten. Trainer Andreas Laurer (Wipshausen): "Wir wollen am Sonntag natürlich etwas mitnehmen, möglichst drei Punkte. Aber wir wissen, das Vechelde in den letzten spielen schon einen guten Lauf hatte. Auch wenn das letzte Spiel gegen Wendezelle mit 0:3 verloren gegangen ist, werden sie sicherlich gegen uns als Aufsteiger mit einem Sieg planen. Wir werden, dann auch wieder mit voller Truppe, alles dafür tun, dass wir die Punkte bei uns in Wipshausen behalten."

---------------------------- Sonntag, 14:00 Uhr: FC Helmstedt (16. / 0 Pkt.) – SV Lauingen-Bornum (7. / 17 Pkt.)

Helmstedt wartet weiterhin auf den ersten Punktgewinn und verlor am letzten Spieltag deutlich gegen Vechelde. Lauingen-Bornum unterlag Acosta II trotz zweimaliger Führung und möchte nun zurück in die Erfolgsspur. Die Gäste gehen als klarer Favorit in das Spiel beim abgeschlagenen Schlusslicht. Für Helmstedt geht es darum, endlich Wettbewerbsfähigkeit zu zeigen.

---------------------------- Donnerstag, 07.12., 14:00 Uhr: TSV Schwicheldt (11. / 14 Pkt.) – MTV Hondelage 1909 (3. / 19 Pkt.)

Die Partie wurde auf den Dezember verlegt. Hondelage rutschte nach der klaren 2:5-Niederlage in Lehndorf auf Rang drei ab, Schwicheldt holte beim 3:3 in Lamme einen Achtungserfolg. Beide Teams zeigen offensiv starke Phasen, aber auch Schwächen in der Rückwärtsbewegung. Spannung ist garantiert, wenn die Partie nachgeholt wird.