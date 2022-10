Tabellenführer geärgert - Punktgewinn für den FC Moosinning FCM bringt Kastl an den Rand einer Niederlage

Moosinning – Dass es nur ein 0:0 wurde, lag an der Chancenverwertung und an Gästetorwart Andreas Peller, der mit tollen Reaktionen die Moosinninger Stürmer schier zur Verzweiflung brachte. Der Tabellenführer baute vor allem auf seine zweikampfstarke und kompromisslose Abwehr und versuchte mit seinen flinken Angreifern Sebastian Spinner und Josef Spermann zum Erfolg zu kommen. Doch auch FCM-Torwart Aaron Siegl erwies sich als reaktionsschneller Keeper, der kurz vor der Halbzeit bei einem Kopfball von Spinner großartig abwehrte und dann Glück hatte, dass Spermann aus kurzer Distanz im Nachschuss den Ball über das Tor setzte.

Eine noch bessere Möglichkeit hatte dann der von Fabian Ulitzka freigespielte Lukas Treffler, der zwar Torwart Peller überwunden hatte, doch der Ball sprang vom linken Pfosten ins Feld zurück. Auf der Gegenseite düpierte Spinner mit einem Solo die Moosinninger Abwehr, ehe er in letzter Sekunde noch abgedrängt werden konnte.

Auch in der zweiten Halbzeit überzeugte Moosinnings Mannschaft mit einer aufmerksamen Abwehr um den sehr starken Kapitän Johannes Volkmar, der im eigenen Strafraum die absolute Lufthoheit hatte und vor allem von Denis Stauf wirkungsvoll unterstützt wurde. Im Mittelfeld war die Doppelsechs Ball/Ulitzka ein spielstarkes Duo, das immer wieder antrieb, was dem FCM erneut torreife Chancen einbrachte. In der 70. Minute kam Haas frei vor dem Kastler Tor an den Ball, doch anstatt selbst zu verwerten, versuchte er den gut postierten Christoph Kollannsberger anzuspielen. Kastls Torwart konnte die Flugbahn des Balles gerade noch mit den Fingerspitzen entscheidend verändern. Wenig später spielte Haas Lukas Treffler in bester Schussposition an, doch Treffler donnerte aus zentraler Position knapp drüber.

Der Gast witterte nach eine Zeitstrafe gegen Matthais Eschbaumer Morgenluft und wollte in Überzahl doch noch den Sieg unter Dach und Fach bringen. Das Unterfangen scheiterte, weil Moosinnings Abwehr auch in den letzten zehn Minuten überhaupt nichts mehr zuließ und den hochverdienten Punktgewinn absicherte. (fcf)