Tabellenführer Forstinning gegen das Schlusslicht aus Siegsdorf

Als Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Ost empfängt der VfB Forstinning heute Abend um 19.30 Uhr im heimischen Sportpark das Schlusslicht TSV Siegsdorf.

Die Forstinninger erwartet nämlich – ähnlich zur letzten Partie beim SV Aschau – ein tief gestaffelter, destruktiv auftretender Kontrahent. „Wir haben die Trainingswoche genutzt, um bei uns Struktur rein zu bringen gegen defensive Gegner.“ Dies blieb in Aschau beim 1:1-Remis ein Manko, trotz deutlich mehr Spielanteilen agierte Forstinning im Vertikalspiel zu wenig einfallsreich.

VfB-Trainer Gery Lösch warnt vor dem Kontrahenten aus dem Traunsteiner Landkreis: „Die Aufgabe ist nicht so einfach, wie sie tabellarisch erscheint.“

Gegen den TSV Siegsdorf fehlen weiterhin Omer Berbic und Dimitar Kirchev (beide Urlaub) sowie Matija Milic (noch verletzt), zurück im Kader sind Felix Breuer und Daniele Ciarlesi. Ansonsten zeigt sich Lösch aber zuversichtlich: „Wir sind startklar. Und wenn wir das erste Tor schießen, gewinnen wir.“

Auch Siegsdorfs Trainer Felix Maaßen kann die Tabelle lesen: „Mehr Underdog geht nicht.“ Aber er weiß auch, dass aufgrund der 15 Tabellenränge Unterschiede seine Mannschaft eigentlich nichts zu verlieren hat. Die „brutale Aufgabe“ betrachtet der seit Sommer amtierende Trainer dennoch nicht als abgeschenkte Kaffeefahrt, den notwendigen Willen zur Gegenwehr bringt der TSV mit in den Landkreis Ebersberg.

Dabei steckt dem Inhaber der Roten Laterne auch noch die bittere 2:3-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten TSV Ebersberg am letzten Spieltag in den Knochen. Zumindest kann der VfB-Kontrahent mit dem nahezu kompletten Kader antreten, nur ein Urlauber und zwei verletzte Akteure fehlen.