Tabellenführer FC Teningen verkneift sich vollmundiger Prognosen

Die Teninger gehen aufgrund der besseren Tordifferenz als Spitzenreiter der Verbandsliga in die Winterpause. Der Teninger Trainer Jan Lindemann enthält sich aber vollmundiger Prognosen: "Das ist nur eine Momentaufnahme. Verlierst du im Frühjahr zwei Spiele, bist du schnell wieder Vierter."

Die Bescheidenheit erwächst bei den Teningern aus der Erfahrung des vergangenen Jahres: "Da sind wir nur knapp dem Abstieg von der Schippe gesprungen", erinnert sich Lindemann. Das vordringliche Saisonziel sei deshalb ein einstelliger Tabellenplatz, das habe die Mannschaft so vor Rundenbeginn festgelegt. Falls dieses Ziel verändert werden soll, müsse das intern besprochen werden. Natürlich überzeugt Teningen vor allem mit seiner Offensive, 54 Tore in 18 Spielen sind Ligabestwert. Allerdings sei das Team insgesamt noch sehr jung, Rückschläge seien deshalb nicht ausgeschlossen, so Lindemann.