Tabellenführer FC Cleeberg reist respektvoll nach Burg

Wetzlar. Der FC Cleeberg reitet auf der Erfolgswelle - und die will der Tabellenführer der Fußball-Gruppenliga auch am Samstag im Spiel beim SSC Juno Burg nicht verlassen. Für Aufsteiger Türk Ata/ Türkgücü Wetzlar geht es ebenfalls am Samstag zum VfL Biedenkopf – mit guten Erinnerungen an das Duell in der Vorrunde im Gepäck. Am Sonntag stehen für den fast schon sicher abgestiegenen FSV Braunfels (gegen den SV Emsdorf) und die SG Waldsolms (gegen die SG Obbornhofen/Bellersheim) nicht ganz leichte, aber durchaus machbare Heimaufgaben auf dem Programm.