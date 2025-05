Der 27. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems bot einmal mehr packende Duelle, torreiche Begegnungen und wichtige Entscheidungen im Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt. Tabellenführer TuS Esens marschiert weiter souverän in Richtung Meisterschaft, während im Tabellenkeller der Abstiegskampf dramatisch an Fahrt aufnimmt. Besonders in den direkten Duellen der unteren Tabellenhälfte ging es hoch her. Die folgende Nachschau fasst alle Partien kompakt zusammen.