Allgemeines
Tabellenführer empfängt Absteiger, Aufsteiger wollen erste Punkte

Landesklasse 3 +++ Die Vorschau auf die Begegnungen des zweiten Spieltags

Nach dem 4:0-Auftaktsieg über den SV Einheit Bernburg lädt der 1. FSV Nienburg am Sonnabend als Tabellenführer zum ersten Heimspiel der neuen Saison. Dann ist der Landesliga-Absteiger Germania Wernigerode am Steinbruch zu Gast.

Ebenfalls auf Reisen sind am Sonnabend die drei Aufsteiger - jeweils in der Hoffnung, die ersten Zähler einzufahren. Der SV Darlingerode/Drübeck gastiert beim Quedlinburger SV, der SC Germania Kroppenstedt beim FC Einheit Wernigerode II und die ZLG Atzendorf/Förderstedt beim SV Langenstein. Zum Salzland-Derby empfängt derweil der SV Plötzkau die Gäste des SV Einheit aus dem nur zwölf Kilometer entfernten Bernburg.

Morgen, 14:00 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg
SV Darlingerode-Drübeck
SV Darlingerode-DrübeckDarlingerode
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
ZLG Atzendorf/Förderstedt
ZLG Atzendorf/FörderstedtZLG Atzendorf/Förderstedt
15:00live

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
14:00live

