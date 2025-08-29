Tabellenführer Ebersbach/Fils und Verfolger Nürtingen wollen nachlegen

In der Bezirksliga Neckar/Fils steht der zweite Spieltag an. Nach klaren Siegen zum Auftakt wollen die Favoriten ihre Tabellenplätze festigen, während die Verlierer Wiedergutmachung betreiben wollen. Der zweite Spieltag verspricht Spannung pur. Mannschaften wie Ebersbach, Türkspor oder Donzdorf wollen ihre Auftaktsiege bestätigen, während die Verlierer des ersten Spieltags bereits etwas unter Druck stehen.

Der Aufsteiger RSK Esslingen startete erfolgreich in die neue Liga und siegte mit 2:1. Jetzt wartet mit dem FC Heiningen ein anderes Kaliber, denn die Gäste gewannen ihr Auftaktspiel souverän mit 2:0. Für Esslingen ist das Duell historisch schwierig: Der letzte Sieg gegen Heiningen liegt 14 Jahre zurück. Beide Teams wollen den perfekten Saisonstart festmachen.

Jesingen und Oberboihingen treffen aufeinander, beide mit einer Niederlage im Gepäck. Jesingen unterlag zum Start mit 0:3, während Oberboihingen 1:2 verlor. Besonders brisant: In der vergangenen Saison kassierte Oberboihingen in beiden Spielen gegen Jesingen jeweils fünf Gegentore. Nun geht es für beide darum, den Fehlstart zu verhindern.

Salach verlor zum Auftakt gegen Heiningen und steht damit gleich vor einer besonders schweren Aufgabe. Gegner Ebersbach stürmte mit einem 7:0-Sieg an die Tabellenspitze. Vor allem Manuel Tamas glänzte mit vier Treffern. Für Salach ist es doppelt schwer: Gegen Ebersbach gab es bislang nur Niederlagen, oft deutlich. Alles spricht für den Spitzenreiter. ---

Geislingen II erlebte einen Albtraumstart mit einer 0:7-Niederlage – die bislang höchste der Saison. Nun gilt es, ein anderes Gesicht zu zeigen. Der Aufsteiger Denkendorf dagegen feierte einen 2:1-Erfolg und reist mit Selbstvertrauen an. Allerdings konnte er die letzten beiden direkten Duelle nicht gewinnen. Der Druck liegt klar auf der Heimelf. ---

Aufsteiger Weilheim verlor knapp zum Start und muss zudem auf den gesperrten Finn Schubarth verzichten. Türkspor Nürtingen dagegen feierte ein 5:0-Schützenfest und liegt auf Platz zwei der Tabelle. Allerdings fehlt auch hier ein Spieler: Mithat Mert Demir sah die Rote Karte. Für Weilheim geht es ums Ankommen in der Liga, Türkspor will seine Favoritenrolle bestätigen. ---

Berkheim startete mit einer 0:5-Klatsche denkbar schlecht. Jetzt gilt es, die Niederlage abzuschütteln und einen Neuanfang zu wagen. Kirchheim dagegen gewann mit 3:2 gegen Plochingen, machte es aber unnötig spannend. Der VfL muss über die volle Distanz konzentriert auftreten. Für Berkheim ist es das Heimspiel der Wiedergutmachung. ---

Der FV Plochingen zeigte Moral, kam aber trotz einer späten Aufholjagd beim 2:3 gegen Kirchheim nicht mehr zurück. Nun soll es zu Hause besser laufen. Donzdorf dagegen überzeugte beim 3:0-Sieg auf ganzer Linie und blieb ohne Gegentor. Die Gäste reisen als Favorit an, doch Plochingen setzt auf den Heimvorteil. ---

Aufsteiger Faurndau kämpfte sich am ersten Spieltag zurück, verlor aber am Ende mit 1:2. Nun wartet Frickenhausen, das ebenfalls 2:1 siegte – trotz eines frühen Gegentors. Ein besonderes Duell, denn das letzte Aufeinandertreffen liegt acht Jahre zurück. Faurndau will den ersten Sieg, Frickenhausen oben dranbleiben.

