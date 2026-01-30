 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Tabellenführer Duisburger FV 08 eröffnet Rückrunde gegen SC 1920

Die Bezirksliga, Gruppe 5, meldet sich zurück aus der Winterpause und startet gleich mit dem Topspiel zwischen Tabellenführer Duisburger FV 08 und dem SC 1920 Oberhausen.

von Marcel Eichholz · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Für den Duisburger FV 08 geht es in der Liga wieder um Punkte.
Für den Duisburger FV 08 geht es in der Liga wieder um Punkte. – Foto: Burak Annac

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Gleich mit einem echten Höhepunkt meldet sich die Bezirksliga, Gruppe 5, aus der Winterpause zurück. Am Samstagabend gastiert Tabellenführer Duisburger FV 08 beim SC 1920 Oberhausen. "Es ist definitiv unser Ziel, am Ende der Saison aufzusteigen", betonte DFV-Coach Mustafa Öztürk im Gespräch mit FuPa Niederrhein. Verfolger Duisburger SV 1900 trifft im Heimspiel auf den VfL Repelen, zwischen dem VfB Homberg II und dem SuS 21 Oberhausen steigt der Kellergipfel. Diese Partien gibt es außerdem.

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

So läuft Spieltag 18

>>> Alle Transfers im Überblick

Spitzenreiter eröffnet Rückrunde

SC 1920 Oberhausen - Duisburger FV 08

Morgen, 19:00 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
19:00live

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
15:30live

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:00

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
15:00

So., 01.02.2026, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:15

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:30

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:00live

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:30

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

________________

Das sind die nächsten Spieltage

19. Spieltag
Sa., 07.02.26 17:00 Uhr Viktoria Buchholz - Duisburger SV 1900
Sa., 07.02.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SV Genc Osman Duisburg
So., 08.02.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - VfB Homberg II
So., 08.02.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SV Rhenania Hamborn
So., 08.02.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - GSG Duisburg
So., 08.02.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SC 1920 Oberhausen
So., 08.02.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 08.02.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Spvgg Meiderich 06/95

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - SuS 21 Oberhausen
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - TuS Asterlagen
Sa., 21.02.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Viktoria Buchholz
Sa., 21.02.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger FV 08
So., 22.02.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - Mülheimer SV 07
So., 22.02.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Duisburger SV 1900
So., 22.02.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfL Repelen
So., 22.02.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 22.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SuS 09 Dinslaken

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: