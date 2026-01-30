Tabellenführer Duisburger FV 08 eröffnet Rückrunde gegen SC 1920

So., 01.02.2026, 15:15 Uhr VfB Homberg VfB Homberg II SuS 21 Oberhausen SuS 21 Oberh 15:15 PUSH

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr GSG Duisburg GSG Duisburg TuS Asterlagen Asterlagen 15:00 live PUSH

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 DSV 1900 VfL Repelen VfL Repelen 15:30 PUSH

________________

Das sind die nächsten Spieltage

19. Spieltag

Sa., 07.02.26 17:00 Uhr Viktoria Buchholz - Duisburger SV 1900

Sa., 07.02.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SV Genc Osman Duisburg

So., 08.02.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - VfB Homberg II

So., 08.02.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SV Rhenania Hamborn

So., 08.02.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - GSG Duisburg

So., 08.02.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SC 1920 Oberhausen

So., 08.02.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - 1. FC Mülheim-Styrum

So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 08.02.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Spvgg Meiderich 06/95



20. Spieltag

Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - SuS 21 Oberhausen

Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - TuS Asterlagen

Sa., 21.02.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Viktoria Buchholz

Sa., 21.02.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger FV 08

So., 22.02.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - Mülheimer SV 07

So., 22.02.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Duisburger SV 1900

So., 22.02.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfL Repelen

So., 22.02.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 22.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SuS 09 Dinslaken

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: