Tabellenführer Duisburger FV 08 eröffnet Rückrunde gegen SC 1920

Gleich mit einem echten Höhepunkt meldet sich die Bezirksliga, Gruppe 5, aus der Winterpause zurück. Am Samstagabend gastiert Tabellenführer Duisburger FV 08 beim SC 1920 Oberhausen. "Es ist definitiv unser Ziel, am Ende der Saison aufzusteigen", betonte DFV-Coach Mustafa Öztürk im Gespräch mit FuPa Niederrhein. Verfolger Duisburger SV 1900 trifft im Heimspiel auf den VfL Repelen, zwischen dem VfB Homberg II und dem SuS 21 Oberhausen steigt der Kellergipfel. Diese Partien gibt es außerdem.
19. Spieltag
Sa., 07.02.26 17:00 Uhr Viktoria Buchholz - Duisburger SV 1900
Sa., 07.02.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SV Genc Osman Duisburg
So., 08.02.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - VfB Homberg II
So., 08.02.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SV Rhenania Hamborn
So., 08.02.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - GSG Duisburg
So., 08.02.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SC 1920 Oberhausen
So., 08.02.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 08.02.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Spvgg Meiderich 06/95
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - SuS 21 Oberhausen
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - TuS Asterlagen
Sa., 21.02.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Viktoria Buchholz
Sa., 21.02.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger FV 08
So., 22.02.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - Mülheimer SV 07
So., 22.02.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Duisburger SV 1900
So., 22.02.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfL Repelen
So., 22.02.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 22.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SuS 09 Dinslaken
