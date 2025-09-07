Tabellenführer Drochtersen/Assel patzt in Jork

Die Saison ist bislang sehr ausgeglichen. Das bekamen jetzt auch die Kehdinger zu spüren, die durch den Zusammenschluss der vierten und fünften Mannschaft deutlich an Qualität gewannen. Nach 32 Minuten hatten sie ihre erste Chance, scheiterten aber aus acht Metern. "Es hat bis zu diesem Zeitpunkt gedauert, bis mal jemand einigermaßen gefährlich auf das Tor schoss. Es war ein lauer, niveauarmer Sommerkick. Kurz vor der Halbzeit kam dann aber doch noch ein wenig Stimmung auf den Rasen. Beide Mannschaften hatten Möglichkeiten zur Führung. "Es brannte lichterloh in den Strafräumen", so Jorks Trainer Max Frank, der direkt von seinem Junggesellenabschied zum Spiel kam.

Nikolaj Wörle bringt Tempo auf den Platz

Die Hausherren kamen besser aus der Pause. Nikolaj Wörle, der vier Wochen im Urlaub war, leitete mit seiner Geschwindigkeit das 1:0 ein, Sufian Bolkart ließ noch einen Gegner aussteigen und traf. Dann passierte wieder längere Zeit nichts. Drei Minuten vor dem Ende die große Chance zum Ausgleich, aber die Gäste scheiterten an der Latte. Im Gegenzug die Entscheidung. Sufian Bolkart bediente Youngster Lasse Napierala, der sein erstes Herrentor erzielte. "Mit dem bisherigen Saisonverlauf kann ich sehr zufrieden sein. Die Punkte haben wir erstmal", freute sich Max Frank. Drochtersen/Assel bleibt weiter auf Platz 1.

Schiedsrichter: Stefan Werner Merk - Tore: 1:0 Sufian Bolkart (52.), 2:0 Lasse Napierala (87.)