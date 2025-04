Tabellenführer dreht Partie gegen "erwartet schweren" Gegner

Wolfenbüttel startete gut in die Partie, verpasste es aber mit den ersten beiden guten Möglichkeiten, zum Torerfolg zu kommen und so kam es, wie es häufig kommt. Die Gäste trafen. Nach einer abgewehrten Ecke schloss Peter Egbert aus rund 20 Metern ab und jagte den Ball zum 0:1 in die Maschen.

"Es war das erwartet schwere Spiel und Bovenden hat sehr gut und diszipliniert verteidigt." sagte Deniz Dogan. Nach gut einer halben Stunde wurde der schnelle Jordi Njoya von den Beinen geholt und durch eine Notbremse gestoppt, sodass Wolfenbüttel fortan in Überzahl agierte. Nur kurz nach dem Platzverweis sorgte Niklas Kühle auch direkt für den 1:1-Ausgleich, womit es auch in die Pause ging.

geduldig geblieben

"Dann war es eine Frage der Zeit, bis wir unsere Tore machen und wir sind geduldig geblieben." resümierte Deniz Dogan. Wobei der Tabellenführer nicht einmal so viel Geduld gebraucht hätte. Bereits in der 53. Minute erzielte Nils Göwecke mit seinem neunten Saisontor das 2:1 und das Spiel war gedreht. Rund zehn Minuten später schnürte Niklas Kühle seinen Doppelpack und der Heimsieg wurde perfekt gemacht.

Während Wolfenbüttel weiterhin unangefochten an der Tabellenspitze rangiert, sind die Gäste aus Bovenden auf Platz sieben gefallen und wurden von Vahdet Braunschweig überholt.