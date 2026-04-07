Tabellenführer Dietersheim strauchelt überraschend – Eching siegt Kreisklasse 3 von Nico Bauer · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Eine Fußspitze voraus: Hannes Kain (im schwarzen Trikot) markierte das 2:0 für den SV Langenbach. Tabellenführer Dietersheim, hier in Person von Nicolas Esono Ntutum, blieb überraschend das Nachsehen. – Foto: Michalek

Der SV Dietersheim unterliegt in Langenbach. Daher kann der TSV Eching den Rückstand auf die Tabellenspitze verkürzen.

Der SV Dietersheim hat eine große Chance liegen gelassen, die Tabellenführung in der Kreisklasse Freising zu sichern und den Vorsprung auf die Verfolger weiter auszubauen. Der SV Langenbach machte mit einem packenden 2:1-Heimsieg das Aufstiegsrennen wieder richtig spannend. SV Langenbach – SV Dietersheim 2:1 (1:0).

Die Langenbacher überwinterten als Schlusslicht, doch mit starken Leistungen arbeiten sie sich in der Tabelle immer weiter hinten raus. Den Sieg gegen den vermeintlich überlegenen Tabellenführer hatte niemand erwartet, aber am Ende ging das Ergebnis voll in Ordnung. Langenbach war die bessere Mannschaft, ließ für den Gast nur wenige Torchancen zu und hatte selbst ein deutliches Plus bei den guten Abschlüssen. Kilian Ziegltrum (20.) und Hannes Kain (61.) sorgten für die 2:0-Führung, während Dietersheims Spielertrainer Christopher Schindler den Anschlusstreffer markierte (71.). Der Tabellenführer versuchte am Ende alles, aber Langenbach hatte sich den Sieg verdient. „Wir haben die wenigen Schwächen von Dietersheim gut ausgenutzt“, sagte SVL-Coach Malte Keding. „Wir haben nur eine frühere Entscheidung des Spiels verpasst.“ SC Freising – TSV Eching 0:3 (0:2).

Den Patzer des Tabellenführers nahm der Nachbar im Gemeindegebiet dankend an: Eching verkürzte als Zweiter den Rückstand zu Rang eins auf zwei Zähler. Der Sieg in Freising mit den Toren von David Androsevic (14.), Florian Kappauf (29.) und Daniel Mömkes (68.) war nie gefährdet. Trainer Miljan Prijovic bedauerte nur, dass sein Team trotz vieler Topchancen in der ersten Hälfte nur zwei Tore schoss und damit die vorzeitige Entscheidung verpasste. Der Echinger Coach war aber hochzufrieden mit der Leistung seiner Jungs, die auch defensiv nichts zuließen. „Wir befinden uns auf einem guten Weg“, sagte Prijovic, dessen Team nun wieder an Nachbar Dietersheim dran ist. Der Sportclub dagegen machte keine gute Partie und hatte in den gesamten 90 Minuten nur eine wirkliche Torchance. FVgg Gammelsdorf – SpVgg Attenkirchen 0:0.

Gammelsdorf hat den Rückstand auf Dietersheim zumindest um einen Punkt auf fünf Zähler verkürzt, aber diese Nullnummer war bitter. Attenkirchen stand mit Mann und Maus hinten drin. „Die wollten nichts anderes als diesen einen Punkt“, sagte später der Gammelsdorfer Coach Alfons Deutinger. Die Gäste wagten sich kaum hinten raus und lauerten nur auf Konter. Über die 90 Minuten hatten beide Seiten jeweils zwei Torchancen – ein zähes Spiel. Attenkirchen lebt von dem Ansatz, mit einer verstärkten Defensive die Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Auch wenn sich die Gammelsdorfer mit nur einem Sieg in den vier Spielen seit der Winterpause aktuell schwer tun, hat man die Meisterschaft oder zumindest den Relegationsplatz zwei im Landkreis-Norden noch lange nicht abgeschrieben. TSV Paunzhausen – SpVgg Mauern 2:0 (0:0).

Nach zuletzt schwächeren Ergebnissen gelang Paunzhausen der Befreiungsschlag, und der war am Ende hochverdient. Paunzhausen war 25 Minuten die bessere Mannschaft und hätte da schon zwei bis drei Tore machen müssen. Bis zur Pause hatte dann Mauern in diesem Kellerduell ein Übergewicht. Das Momentum kippte spätestens wieder in der 57. Minute. Da gelang dem TSV der Führungstreffer mit gütiger Mithilfe des Gegners: Ein Mauerner Rückpass lief am Torwart vorbei, Elias Hödl musste als lachender Dritter nur noch den Ball ins leere Tor schieben. Einen weiteren Fehler der Gäste nutzte Yakhya Diop zum 2:0 (90.+4). Damit ist Mauern Letzter der Tabelle, während sich Paunzhausen nach schweren Wochen im Abstiegskampf zurückmeldet. „In unserer Lage brauchst du einfach einmal Glück und zwei Scheißhäusltore“, sagte der erleichterte Paunzhausener Trainer Asim Sarajlic. Und doch war der Sieg bitter erkauft: Innenverteidiger Kilian Bauer verletzte sich in der Partie schwer. SV Hörgertshausen – FC Neufahrn 4:1 (4:1).