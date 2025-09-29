Tabellenführer! Deutlicher Auswärtssieg in Nabern 🔴⚪⚽

Die zweite Mannschaft des TSV Weilheim untermauert ihre starke Saisonleistung mit einem klaren 5:0-Auswärtssieg beim SV Nabern – und behauptet damit die Tabellenführung.
Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachten David Giss (28.) und Denis Muratovic (32.) den TSV II schnell auf Kurs. Kurz vor der Pause erhöhte Tobias Salzer (42.) auf 3:0.
In Halbzeit zwei traf Abdulmelik Ulucay per Elfmeter (65.), ehe Fabio Luzi (77.) den Endstand herstellte. Ein kleiner Wermutstropfen: In der 83. Minute sah Luca Migliozzi die Rote Karte.
📊 Endstand: SV Nabern – TSV Weilheim/Teck II 0:5 (0:3)
⚽ Tore: Giss, Muratovic, Salzer, Ulucay (HE), Luzi
Mit diesem souveränen Sieg bleibt das Team von Pasquale Spagnuolo und Felix Raichle verdient an der Tabellenspitze.
