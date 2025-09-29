Tabellenführer! Deutlicher Auswärtssieg in Nabern 🔴⚪⚽

Die zweite Mannschaft des TSV Weilheim untermauert ihre starke Saisonleistung mit einem klaren 5:0-Auswärtssieg beim SV Nabern – und behauptet damit die Tabellenführung.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachten David Giss (28.) und Denis Muratovic (32.) den TSV II schnell auf Kurs. Kurz vor der Pause erhöhte Tobias Salzer (42.) auf 3:0.