Tabellenführer Delmenhorst löst Pflichtaufgabe souverän Atlas setzt sich beim TSV Wetschen mit 4:1 durch – Fagerström trifft doppelt von red · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Der SV Atlas Delmenhorst bleibt in der Oberliga Niedersachsen auf Aufstiegskurs. Beim abstiegsbedrohten TSV Wetschen setzte sich der Tabellenführer mit 4:1 durch und festigte seine Spitzenposition. Besonders Fagerström prägte die Partie mit zwei frühen Treffern.

Der SV Atlas Delmenhorst hat seine Tabellenführung in der Oberliga Niedersachsen untermauert. Am 26. Spieltag gewann die Mannschaft beim TSV Wetschen vor 250 Zuschauern mit 4:1. Die Rollen waren vor der Partie klar verteilt. Delmenhorst ging mit 53 Punkten aus 25 Spielen als Spitzenreiter in die Begegnung, während Aufsteiger Wetschen mit 21 Punkten aus 22 Partien auf Rang 14 im Tabellenkeller stand und dringend Zähler im Abstiegskampf benötigte.

Der Tabellenführer setzte früh ein Zeichen. Bereits in der 4. Minute brachte Fagerström die Gäste in Führung. Delmenhorst kontrollierte anschließend das Spielgeschehen und legte nach einer halben Stunde nach: Erneut war es Fagerström, der in der 31. Minute zum 2:0 traf und damit seinen Doppelpack schnürte. Atlas behauptet Tabellenführung Auch nach der Pause blieb Atlas die bestimmende Mannschaft. In der 66. Minute erhöhte Bauer auf 3:0 und sorgte scheinbar für eine Vorentscheidung. Wetschen reagierte jedoch prompt: Nur zwei Minuten später verkürzte Treseler in der 68. Minute auf 1:3 und brachte kurzzeitig neue Hoffnung für die Gastgeber.