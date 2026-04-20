Tabellenführer Delmenhorst löst Pflichtaufgabe souverän

Der SV Atlas Delmenhorst bleibt in der Oberliga Niedersachsen auf Aufstiegskurs. Beim abstiegsbedrohten TSV Wetschen setzte sich der Tabellenführer mit 4:1 durch und festigte seine Spitzenposition. Besonders Fagerström prägte die Partie mit zwei frühen Treffern.
Der SV Atlas Delmenhorst hat seine Tabellenführung in der Oberliga Niedersachsen untermauert. Am 26. Spieltag gewann die Mannschaft beim TSV Wetschen vor 250 Zuschauern mit 4:1.
Die Rollen waren vor der Partie klar verteilt. Delmenhorst ging mit 53 Punkten aus 25 Spielen als Spitzenreiter in die Begegnung, während Aufsteiger Wetschen mit 21 Punkten aus 22 Partien auf Rang 14 im Tabellenkeller stand und dringend Zähler im Abstiegskampf benötigte.
Der Tabellenführer setzte früh ein Zeichen. Bereits in der 4. Minute brachte Fagerström die Gäste in Führung. Delmenhorst kontrollierte anschließend das Spielgeschehen und legte nach einer halben Stunde nach: Erneut war es Fagerström, der in der 31. Minute zum 2:0 traf und damit seinen Doppelpack schnürte.
Auch nach der Pause blieb Atlas die bestimmende Mannschaft. In der 66. Minute erhöhte Bauer auf 3:0 und sorgte scheinbar für eine Vorentscheidung. Wetschen reagierte jedoch prompt: Nur zwei Minuten später verkürzte Treseler in der 68. Minute auf 1:3 und brachte kurzzeitig neue Hoffnung für die Gastgeber.
Die Gäste ließen sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Delmenhorst stellte die Kontrolle schnell wieder her und entschied die Partie endgültig in der 83. Minute, als Poplawski zum 4:1-Endstand traf.
Durch den Auswärtssieg behauptet der SV Atlas Delmenhorst mit 56 Punkten souverän die Tabellenführung der Oberliga Niedersachsen. Der TSV Wetschen bleibt mit 21 Zählern auf Rang 14 und damit weiterhin in der Abstiegszone. Die frühe Effizienz der Gäste und der Doppelpack von Fagerström legten dabei den Grundstein für den Erfolg des Spitzenreiters.