Tabellenführer Dalum setzt Ausrufezeichen in Dohren

Der SV Dalum bleibt das Maß der Dinge und gewinnt beim SV Dohren klar mit 5:0. Trotz engagierter Phase der Gastgeber sorgt der Tabellenführer mit Effizienz und Stabilität für klare Verhältnisse.
Frühe Führung und kalte Effizienz
Der SV Dalum erwischte im Waldstadion den besseren Start und ging bereits in der Anfangsphase durch Marcel Bahns mit 1:0 in Führung. Zwar hielt der SV Dohren zunächst gut dagegen und kam durch Hendrik Frese und Henning Lampen zu eigenen Möglichkeiten, doch die Gäste zeigten sich konsequenter. In der 37. Minute erhöhte Timo Goldenbow nach einem gelungenen Angriff auf 2:0. Mit dieser verdienten Führung ging es in die Halbzeitpause.
Dalum dreht nach der Pause auf
Auch im zweiten Durchgang blieb Dalum spielbestimmend. Dennis Herbers stellte in der 60. Minute auf 3:0 und sorgte damit früh für die Vorentscheidung. Nur wenige Minuten später erhöhte Louis Titze per Foulelfmeter auf 4:0. Herbers setzte mit seinem zweiten Treffer in der 66. Minute den Schlusspunkt zum 5:0-Endstand.
Der SV Dohren hatte zwischenzeitlich Pech, als ein Abschluss von Hendrik Frese nur am Pfosten landete. Insgesamt blieb Dalum jedoch defensiv stabil und ließ kaum klare Chancen zu.
Verdienter Sieg - Ergebnis etwas zu hoch
Der SV Dalum präsentierte sich über weite Strecken als spielbestimmende Mannschaft und sicherte sich verdient die nächsten drei Punkte. Auch wenn das Ergebnis am Ende etwas zu deutlich ausfiel, unterstrich der Tabellenführer seine starke Form und bleibt weiterhin ungeschlagen auf Meisterkurs.
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!
🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!
___________________
Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
___________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!
🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!
___________________
Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
___________________