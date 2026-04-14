Tabellenführer Dalum setzt Ausrufezeichen in Dohren von P. M. · Heute, 12:58 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Dohren

Der SV Dalum bleibt das Maß der Dinge und gewinnt beim SV Dohren klar mit 5:0. Trotz engagierter Phase der Gastgeber sorgt der Tabellenführer mit Effizienz und Stabilität für klare Verhältnisse.

Frühe Führung und kalte Effizienz Der SV Dalum erwischte im Waldstadion den besseren Start und ging bereits in der Anfangsphase durch Marcel Bahns mit 1:0 in Führung. Zwar hielt der SV Dohren zunächst gut dagegen und kam durch Hendrik Frese und Henning Lampen zu eigenen Möglichkeiten, doch die Gäste zeigten sich konsequenter. In der 37. Minute erhöhte Timo Goldenbow nach einem gelungenen Angriff auf 2:0. Mit dieser verdienten Führung ging es in die Halbzeitpause.

Dalum dreht nach der Pause auf Auch im zweiten Durchgang blieb Dalum spielbestimmend. Dennis Herbers stellte in der 60. Minute auf 3:0 und sorgte damit früh für die Vorentscheidung. Nur wenige Minuten später erhöhte Louis Titze per Foulelfmeter auf 4:0. Herbers setzte mit seinem zweiten Treffer in der 66. Minute den Schlusspunkt zum 5:0-Endstand. Der SV Dohren hatte zwischenzeitlich Pech, als ein Abschluss von Hendrik Frese nur am Pfosten landete. Insgesamt blieb Dalum jedoch defensiv stabil und ließ kaum klare Chancen zu. Verdienter Sieg - Ergebnis etwas zu hoch Der SV Dalum präsentierte sich über weite Strecken als spielbestimmende Mannschaft und sicherte sich verdient die nächsten drei Punkte. Auch wenn das Ergebnis am Ende etwas zu deutlich ausfiel, unterstrich der Tabellenführer seine starke Form und bleibt weiterhin ungeschlagen auf Meisterkurs.