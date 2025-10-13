Tabellenführer Burger BC 08 will Siegesserie gegen Krevese fortsetzen

Mit sechs Siegen aus sechs Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 28 : 2 führt der BBC 08 souverän die Tabelle an. Auch das letzte Punktspiel bei Viktoria Uenglingen ging mit 5 : 0 deutlich an die Burger.

„Wir haben im Pokal gesehen, dass wir auch gegen starke Gegner bestehen können“, sagt Trainer Tim Kolzenburg. „Gegen Halberstadt haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, auch wenn am Ende das Weiterkommen knapp verpasst wurde. Jetzt heißt es, wieder voll auf die Liga zu fokussieren und unsere Serie fortzusetzen.“

Der kommende Gegner aus Krevese reist mit Rückenwind an. Die Mannschaft steht aktuell auf Rang sieben, hat drei ihrer bisherigen sechs Spiele gewonnen und zuletzt den SV Liesten mit 2 : 1 besiegt.