Tabellenführer büsst Punkte ein

Der Tabellenführer schwächelt. Der FC Hertha Wiesbach musste sich am Wochenspieltag dem Tabellen-Siebten FV 09 Schwalbach in der heimischen ProWin-Arena mit 0:3 (0:2) beugen. Die Gäste lagen schon nach 14 Minuten klar vorne, Jan Basenach war bereits in der 9. Minute treffsicher, fünf Minuten später erhöhte Steven Simon auf 2:0 aus Gäste-Sicht. "Mit den ersten 30 Minuten können wir nicht zufrieden sein, da waren wir nicht auf dem Platz, waren zu behäbig und lagen zu Recht hinten. Danach wurden wir besser, sind im zweiten Durchgang auch zu Chancen gekommen und mussten immer mehr aufmachen. Das 0:3 spielt dann auch fast keine Rolle mehr, weil wir selbst keinen Treffer erzielen konnten", sagte Wiesbachs Trainer Michael Petry nach dem Schlusspfiff. Schwalbach erhöhte in der dritten Nachspiel-Minute durch Lenny Louis noch zum Endstand. Schwalbachs Trainer Toni Jakic war über den überraschenden Auswärtserfolg hocherfreut, gab es doch zuletzt eine 0:3-Schlappe bei der SG Mettlach/Merzig. "Wir haben heute viele Dinge richtig gemacht, die wir zuletzt falsch machten, das haben wir nach der Niederlage auch angesprochen. Wir haben uns nach unserer Führung in alle Bälle reingeworfen, die in unseren Strafraum kamen. Wir wollten beim Tabellenführer ein anderes Bild zeigen als gegen Metttlach/Merzig. Wir haben ja auch schon Spiele gegen Top-Mannschaften gewonnen. Deshalb wussten wir, dass wir Qualität haben und deshalb sind wir ja auch Siebter gewesen. Das ist ja kein Zufall. Das wollten wir heute auf den Platz bringen und zeigen, dass das letzte Spiel ein Ausrutscher war. Wir haben Wiesbach zwei Mal geschlagen, das waren keine Ausrutscher nach oben. Gegen die besseren Mannschaften wie jetzt gegen Elversberg II ist die Motivation hoch, das wird nicht weniger einfach. Wir waren flüssig und aggressiv, haben unsere Chancen genutzt. und den Vorsprung dann auch verteidigt. Sie hatten wenige Chancen. Am unserem Kader wird sich bis zum Wochenende nichts ändern".

Michael Petry sagte weiter: "Mir braucht hier keiner von Meisterschaft oder Aufstieg reden, ich wusste, dass wir mit unserem dünnen Kader in solche Phasen kommen, wo wir Spiele verlieren. Jetzt fallen auch noch Spieler aus, die aus der Zweiten oder den A-Junioren zu uns kamen. Wir müssen das akzeptieren und für das Samstag-Spiel bei Saar 05, die gegen den Abstieg kämpfen, wird auch keiner zurück kommen, deshalb wird es für uns auch da schwer werden".