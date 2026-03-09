Tabellenführer Bohmte startet mit Sieg in die Rückrunde 25/26

Winterpause ade. Zum offiziellen Rückrundenauftakt der Saison 25/26 trat der Herbstmeister und Tabellenführer von der Ovelgönne am Sonntagnachmittag bei Abstiegskandidat FC SW Kalkriese I in der dortigen Varus-Arena an. Durchaus als Favorit auf der Liste der Buchmacher, hatte das Team um Andreas Ackermann und Martin Strotmann natürlich aber auch selbst den klaren Willen im Gepäck, die Tabellenführung zu verteidigen, und damit den durchaus möglichen Weg Richtung Bezirksliga weiterzugehen. Dieses Vorhaben gelang, Bohmte führ einen hochverdienten Sieg ein, hatte jedoch auf dem Weg dahin immer mal wieder ein hartes Stück Arbeit abzuleisten. Von Anpfiff an war der TV 01 um Spielkontrolle bemüht, und setzte diese in Minute 7 auch schon recht frühzeitig in einen Erfolg um. Shakib Hilwas Aktion löste am 5er eine Art Mini-Tumult aus. Nico Plöger schnappte sich das Leder, und setzte es im 2. Anlauf, aus 6m zentral, unter die Latte, 0:1. Doch die Wittlager erwischten an diesem Sonntag einen sehr engagierten Gastgeber und Abstiegskandidaten, der irgendwo auch sein Herz auf dem Platz ließ, um seine Aussichten im Abstiegskampf nicht noch weiter zu verschlechtern. Zwar blieb der FCK offensiv weitestgehend harmlos, bestach andererseits aber durch eine intensive und stets konsequente (aber immer faire) Zweikampfführung. Jedenfalls war es aber zunächst ein guter Auftakt für den TV 01, der sich gleich voll im Spiel zeigte. Bohmte kontrollierte weitestgehend diesen relativ intensiven Auftakt, spielte hier bislang aber noch keine Sterne vom Himmel. War aber auch nicht ganz so einfach, bei dieser zweikampfintensiven Auseinandersetzung. Daher waren Großchancen bis hierhin auch eher noch Mangelware. Doch in Minute 28 plötzlich ein Schock für die Ackermann-Elf. Kapitän Fabian Habeck schrie auf, und sackte im eigenen Halbfeld auf dem rasen zusammen. Ohne größere Gegnereinwirkung knickte Habeck weg, und verspürte, nach eigenem Bekunden, heftigste Schmerzen knapp unterhalb des rechten Knies. Kurz vor Ende der Partie konkretisierte Habeck sein Bekunden dahingehend, diese Saison vermutlich wohl kein Spiel mehr absolvieren zu können. Von 2 Mann gestützt verließ Habeck, wie erwähnt, unter Schmerzen, das Feld, Johannes Nagel kam für ihn in die Partie. Die 1. Gelbe Karte des Spiels wurde in Minute 37 gegen den TV 01 dann gezogen, bezeichnenderweise wegen Foulspiels. 3 Minuten später mussten dann auch die Gastgeber verletzungsbedingt tauschen, wohl aber nicht so schlimm aufseiten der Bohmter. Trotzdem blieben die Gäste offensiv weiter federführend, und servierten in Minute 42 auch mal eine Großchance in persona Stani Kolb. Dieser konnte im Fallen aus 6m halbrechts das Leder jedoch nicht mehr aufs halbleere Tor bringen. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit fiel, beinahe folgerichtig, aber doch noch das 0:2. SR Axel Funke zeigte nach klarem Foul an Marius Röcker auf den ominösen Punkt. Stani Kolb trat an, verwandelte sicher, indem er FCK-TW Harting verlud und das Leder rechts unten rein setzte. Einziger Streitpunkt hierbei aus Sicht der Gastgeber war jener, das das Foul wohl offenbar deutlich außerhalb des Strafraums gewesen war. Nun gut, Bohmte nahm dankend an. Der Halbzeitpfiff ertönte. Nicht unverdiente 2 Tore-Führung der Gäste zur Pause. Der Tabellenführer kontrollierte hier relativ souverän das Geschehen, während die Gastgeber noch keine einzige, gefährliche Chance auf das Tor von Matthias Lange gebracht hatte. Trotzdem forderte Kalkriese den TV 01 in Sachen Zweikämpfe und Intensität vehement. Insofern war hier, was eine mögliche Entscheidung anging, die letzte Kugel Eis noch nicht gelutscht. Bohmte musste hellwach bleiben. In die 2. Hälfte hinein intensivierten die Gastgeber naturgemäß etwas den Druck, es kam zu einigen, meist aber relativ ungefährlichen, Aktionen im Bohmter Strafraum. Nach gut 20 Minuten bekam man so ein bisschen den Eindruck, das Bohmte hier auf das dritte Tor gehen musste, um den Deckel drauf zu machen. Doch die Ackermann-Elf tat dies manchmal zu wenig konsequent. So kam es, wie es fast schon kommen musste. Minute 63, und es gab einen berechtigten Foulelfmeter für die Kalkrieser. Claas Grünebaum trat an, und verwandelte zum 1:2. Doch was für einen Dusel hatte Grünebaum bitteschön hierbei? TW Lange ahnte die Ecke, war dran, da das Leder praktisch mittig seinen Körper traf, doch trotzdem rollte das Leder noch irgendwie unter seinem Körper hindurch ins Netz. Sollte das Spiel jetzt etwa sowas wie hitzig werden? Das blieb abzuwarten. Jedenfalls hing etwa eine Viertelstunde vor Schluss die Bohmter Führung quasi am seidenen Faden, die Begegnung mutierte mehr und mehr zu einem Kampf, wie er im Buche steht. Rene Frese durchbrach in Minute 79 mit einer Großchance allerdings wieder diese Powerphase des FCK. Seine Gewaltabnahme aus 7m zentral wurde jedoch in allerletzter Millisekunde noch von David Pues weggeblockt. Bohmte offensiv jetzt wieder am Drücker, und 6 Minuten vor dem Ende der offiziellen Spielzeit wohl mit der endgültigen Entscheidung. Ecke Bohmte an den 5er, Timo Schröder scheiterte zunächst an Harting, den Abstauber verwandelte Fabian Spoida im Nachfassen zum 1:3. Das allerletzte Aufbäumen der Gastgeber blieb nun jedoch aus. So brach die Nachspielzeit an, und jedermann wusste nun, das für Bohmte hier nichts mehr schiefgehen würde. Nach 5-minütiger Nachspielzeit wurde dann abgepfiffen. Fazit: Der Tabellenführer startet mit einem Sieg beim Abstiegskandidaten in die Rückrunde 25/26. Dieser ist natürlich hochverdient, da Bohmte hier über weite Strecken alles kontrollierte und im Griff hatte. Nichtsdestotrotz fiel den Wittlagern der Sieg nicht unbedingt in den Schoß, der stets engagierte, offensiv aber weitestgehend harmlose, FCK ließ Bohmte streckenweise ganz schön arbeiten. So grüßt die Ackermann-Elf weiter von der Tabellenspitze, für die heutigen Gastgeber wird die Situation im Abstiegskampf nun natürlich nicht besser. Schwerer könnte für den TV 01 möglicherweise allerdings der Ausfall von Kapitän Fabian Habeck wiegen, der, auch nach eigenem Bekunden, evtl. bis Saisonende ausfallen wird. Gute Besserung von dieser Stelle aus. Hoffentlich wird die Mannschaft jetzt, für ihren Kapitän, im weiteren Aufstiegskampf erst recht weiter alles aus sich herausholen.