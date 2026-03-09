Tabellenführer bleibt der FC aus ISNY

Beide Teams starteten gut eingestellt in die Partie, die Stärken der jeweiligen Mannschaften waren beiden Trainern sehr wohl bewusst. Isny gestaltete die Partie offensiv, ohne die eigene Abwehr zu entblößen, und erspielte sich im 1. Durchgang mehrere hochkarätige Chancen. Lindau verteidigte hartnäckig und hatte auch bei 2 schnell vorgetragenen Kontern die Möglichkeit zur Führung, B. Pelz im Tor vereitelte jedoch glänzend. Die Isnyer Überlegenheit konnte in Hälfte 1 leider nicht in Tore umgesetzt werden, Latte und Außenposten verhinderten eine durchaus verdiente Führung des FC. Lindau versuchte mit Härte das Isnyer Angriffsspiel zu unterbinden, allein 4 gelbe Karten in der 1. Halbzeit resultierten aus dieser Spielweise. Ein für Lindau glückliches 0 : 0 beendete eine temporeiche und hochklassige Begegnung in der 1. Hälfte. Auch in Durchgang 2 blieb der FC offensiv und erspielte sich weitere Torchancen. Lindau kam zunehmend mehr unter Druck, und in der 61. Minute erlöste F. Aljedian den FC Isny nach einer Ecke mit einem fulminanten Schuss unter die Latte mit der viel umjubelten Führung. Isny blieb am Drücker, und der zuvor eingewechselte L. Mulaj erhöhte nach einer gelungenen Kombination auf 2 : 0. G. Bayrak machte mit dem 3 : 0 in Minute 85 den Sieg für den FC perfekt, Lindau konnte nicht mehr mithalten, eine rote Karte zum Schluss ergänzte die zunehmend unfaire Spielart der SpVgg. Mit dem Schlusspfiff verkürzte Lindau noch nach einem Abstimmungsfehler in der Isnyer Abwehr auf 1 : 3. Alles in Allem war der FC Isny dem Gegner Lindau in allen Bereichen überlegen, eine tolle Einstellung,Tempo und Mut in allen Mannschaftsteilen, wurde mit diesem verdienten Erfolg belohnt.

Autor: Thomas Grimm