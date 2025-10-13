💪 Tabellenführer bleibt auf Kurs 🔴⚪

Unsere Zweite zeigte beim Auswärtsspiel in Jesingen erneut eine starke Leistung und festigte mit einem 2:1-Erfolg ihre Spitzenposition! 🙌
Von Beginn an bestimmte das Team von Pasquale Spagnuolo das Geschehen und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Tim Jaud brachte die Weilheimer nach rund einer halben Stunde in Führung (27.), ehe Tobias Salzer in der 58. Minute auf 2:0 erhöhte.
Die Gastgeber kämpften leidenschaftlich, kamen aber erst tief in der Nachspielzeit zum Anschlusstreffer – zu spät, um den Weilheimer Sieg noch zu gefährden.
Trainer Pasquale Spagnuolo nach dem Spiel:
„Die Partie hätte noch klarer ausgehen müssen – aber Jesingen hat uns alles abverlangt.“
Ein verdienter Auswärtssieg und drei weitere Punkte auf dem Konto – der TSV Weilheim II bleibt Tabellenführer! 🔴⚪
