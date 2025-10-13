💪 Tabellenführer bleibt auf Kurs 🔴⚪

Unsere Zweite zeigte beim Auswärtsspiel in Jesingen erneut eine starke Leistung und festigte mit einem 2:1-Erfolg ihre Spitzenposition! 🙌

Von Beginn an bestimmte das Team von Pasquale Spagnuolo das Geschehen und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Tim Jaud brachte die Weilheimer nach rund einer halben Stunde in Führung (27.), ehe Tobias Salzer in der 58. Minute auf 2:0 erhöhte.