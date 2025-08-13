Tabellenführer ATSV Kelheim: »Stillstand ist Rückschritt«

"Wir sind letztes Jahr Fünfter geworden und wollen uns nicht verschlechtern. Unser Kern, der seit vielen Jahren zusammenspielt, ist im besten Fußballeralter und das sind inzwischen alles etablierter Bezirksliga-Kicker", meint Kelheims Sportlicher Leiter Christian Gottschalk, der die Tabellenführung aber nicht zu hoch aufhängen möchte: "Das ist eine schöne Momentaufnahme, aber es warten in den kommenden Wochen ein paar ganz dicke Brocken auf uns. Dann wird sich zeigen, wohin die Reise gehen wird." Die Meisterschaft wird für Gottschalk, der als Aktiver 2015 dem Landesliga-Aufstiegskader angehörte, ohnehin nur über den SV Türk Gücü Straubing laufen: "Die haben einen Kader, der wohl problemlos in der Landesliga mithalten könnte."







Die dritthöchste Amateurklasse ist in Kelheim aktuell kein konkretes Thema. "Landesliga-Fußball würde uns vor große Herausforderungen stellen, da unsere finanziellen Möglichkeiten begrenzt sind. Trotzdem sind wir ambitioniert und haben deshalb die Mannschaft in der jüngeren Vergangenheit mit höherklassig erprobten Kickern wie unserem Co-Spielertrainer Kamil Hein und Routinier Stephan König verstärkt. Stillstand ist Rückschritt und einen solchen wollen wir auf keinen Fall", betont der ATSV-Fußballboss. Vor allem die Verpflichtung vom ehemaligen Bayernliga-Angreifer König, der in der Nähe von Landshut wohnhaft ist, sorgte für viel Gesprächsstoff. "Unser Coach Jürgen Schmid kennt Stephan sehr gut. Nach seinem Aus in Freising wollte er im Spätherbst seiner Laufbahn noch für ein, zwei Jahre auf einem vernünftigen Niveau Fußball spielen. Er spielt definitiv nicht aus wirtschaftlichen Gründen bei uns, das kann ich ruhigen Gewissens sagen. Curry ist einfach ein absoluter Vollblutfußballer, der für diesen Sport lebt. Er steht als Erster auf dem Trainingsplatz und verlässt diesen auch als Letzter. Nach jedem Training schießt er noch einige Freistöße, was sich zuletzt in Schierling bezahlt gemacht hat", informiert Gottschalk.





