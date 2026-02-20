Tabellendritter empfängt abstiegsbedrohte Reserve TuS Bersenbrück trifft zum Rückrundenauftakt auf Eintracht Braunschweig II – klare Rollenverteilung vor dem 19. Spieltag von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Zum Start in den 19. Spieltag der Oberliga Niedersachsen empfängt der Tabellendritte TuS Bersenbrück die auf Rang zwölf stehende Eintracht Braunschweig II. Die Ausgangslage spricht für die Gastgeber – doch das Hinspiel zeigte, wie schnell eine komfortable Führung ins Wanken geraten kann.

Klare Tabellenlage vor dem Duell Mit 31 Punkten aus 16 Spielen rangiert TuS Bersenbrück auf Platz drei der Tabelle und gehört damit zur erweiterten Spitzengruppe der Oberliga Niedersachsen. Punktgleich mit dem zweitplatzierten SV Atlas Delmenhorst und dem viertplatzierten SC Spelle-Venhaus ist das Rennen um die vorderen Plätze eng. Eintracht Braunschweig II belegt dagegen mit 18 Punkten aus 18 Spielen Rang zwölf und befindet sich im unteren Tabellendrittel. Die Reserve des Zweitligisten kämpft darum, den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern.

Offensivstärke trifft auf anfällige Defensive Bersenbrück stellt mit 40 erzielten Treffern eine der gefährlichsten Offensiven der Liga. Dem gegenüber steht eine Braunschweiger Mannschaft, die bereits 39 Gegentore hinnehmen musste. Die Zahlen unterstreichen die Favoritenrolle der Gastgeber, die vor eigenem Publikum ihre Position in der Spitzengruppe festigen wollen. Gleichzeitig zeigt die Statistik, dass die Gäste durchaus in der Lage sind, offensive Akzente zu setzen. 32 erzielte Tore belegen, dass Braunschweigs Reserve trotz der Tabellenlage über Durchschlagskraft verfügt.