„Tabelle macht Spaß“ Murnau nach Sieg über Wacker bereit fürs Derby

Murnau – Das Derby kann kommen. An nichts anderes war zu denken bei der Heimfahrt aus München und der Aussicht auf Mittwoch. Einer der schönsten und sonnigsten Tage des Jahres wird gekrönt mit dem Duell in Garmisch-Partenkirchen. Nach dem 4:0-Erfolg beim FC Wacker reist der TSV als Mitglied der Landesliga-Spitzengruppe an. „Die Tabelle macht jetzt Spaß“, hielt Trainer Martin Wagner nach dem klaren Sieg fest.

Seine Murnauer Fußballer haben sich aller kleinen Sorgen entledigt. Sie spielten wieder zu Null, ihr Trend zeigt nach oben und sie treffen wieder das Tor. Wobei der Coach diesen Punkt nicht reiten wollte. „Mich freut es viel mehr, dass wir zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor geblieben sind.“ Wohl wissend, dass sie nur so im Lokalduell bestehen können. Der Erfolg in München kam zustande, weil die Drachen in ihrer Paradedisziplin punkteten. In Spielen, in denen es vor allem darum geht, sich und seine inneren Blockaden zu überwinden, fährt der Murnauer Motor verlässlich hohe Drehzahlen. Das schaffte bei gefühlten 35 Grad zur heißesten Zeit des Tages nur eines der zwei Teams. Mit Mentalität lässt sich eben auch noch in der sechsthöchsten Klasse so mancher Gegner überrumpeln. „Wir waren auf jeder Position läuferisch besser. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Tore fallen“, bemerkte Wagner. Sie fielen früh.

Bereits nach sieben Minuten schlug ein abgefälschter Schuss, abgefeuert von Tizian Schatto, nach einem Eckball ein. So schwer es war, an jenem Tag einen Mann herauszupicken, Schatto hatte es sich aus einem Grund verdient. Trotz Rot-Sperre ließ er kein einziges Training in den vergangenen zwei Wochen aus. „Er hat sich das Tor verdient“, lobt sein Trainer. Groß waren auch Freude und Erleichterung über das erste Saisontor von Sanel Dacic. Murnaus kleiner Wirbelwind kreiert seit Wochen Chancen en masse für sich und seine Kollegen, bekam aber einfach keinen unter. Bis zur Aktion in der 45. Minute: Ein Konter nach einer gegnerischen Ecke führte zum 3:0. „Endlich hat’s geschnackelt.“

Derby kann kommen

Das – zugegeben an diesem Tag nicht sehr schwierige Rätsel, das Wacker aufgab – löste der TSV trotzdem in der Defensive. Über die rechte Seite der Münchner, gesegnet mit Tempo und Technik, liefen viele gefährliche Aktionen. Mit Luis Zehetmeier haben die Murnauer eine verlässliche Trumpfkarte im Kader, die sie genau in solchen Partien legen können. Der Außenverteidiger trug entscheidend zu 90 Minuten ohne Gegentor bei. Genauso hatte der Coach es sich vorher skizziert. Defensiv nämlich präsentierte sich der Aufsteiger „sehr anfällig“, wie Wagner erklärt. „Sie haben uns schalten und walten lassen, das haben wir genutzt.“ Sicherheitshalber schärfte er in der Pause nochmals die Sinne, verlangte 15 starke Minuten nach dem Wechsel und bekam sie samt Tor Nummer zwei von Georg Kutter serviert.

Zu einem perfekten Tag fehlten noch einige Treffer mehr. Vier, fünf beste Chancen ließ der TSV wieder aus. Aber das tat der Coach als „Jammern auf hohem Niveau“ ab. Vielmehr nutzte er die Gelegenheit, um seine angeschlagenen Männer (Kutter, Felix Lautenbacher) frühzeitig vom Feld zu nehmen, ihnen vor dem Derby längere Verschnaufpausen zu gewähren. Schließlich sollen sie am Mittwoch fit ins Spiel des Jahres gehen. Über den mentalen Bereich sorgt sich Wagner dagegen nicht. „Ich habe ein gutes Gefühl. Wir haben gezeigt, dass wir aus dem Vorjahr gelernt haben.“