Tabellarisch am Scheideweg: Für den SVW steht heute viel auf dem Spiel

Waldperlach empfängt Moosinning am Abend zum Flutlichtspiel

Nach der mehr als dürftigen Leistung in Rosenheim am letzten Wochenende sind die Woidler auf Wiedergutmachung aus.

Waldperlach – Keine leichte Aufgabe wartet am Freitag auf die erste Mannschaft des SVW. Besonders die Defensivriege von Gästetrainer Christoph Ball (41) scheint sich im Verlauf der bisherigen Saison immer besser eingespielt zu haben. So mussten die SCM-Torhüter den Ball bisher nur 14 mal aus dem Netz holen und haben diese Tätigkeit in den letzten drei Spielen sogar gänzlich eingestellt.

Die Offensive um SVW-Topscorer Mancusi dürfte also beim Versuch die Moosinninger Abwehr zu überwinden allerhand zu tun haben. Umso besser, dass sich das Lazarett im Verlauf der Woche erfreulicherweise etwas gelichtet hat und nicht nur einige Spieler in den Kader zurückkehren, sondern dadurch andere auf ihre angestammten Positionen zurückkehren können. So kann Trainer Florian Kopp mit Grünwald und Prgomet wieder auf zwei Fixposten in der Vierkette zurückgreifen und auch Ur-Sechser Walfort steht erstmals nach seiner Verletzung aus dem Peterskirchen-Spiel wieder im Kader.