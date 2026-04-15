Szymon Wierzchowski: Fünf Tore für die Ewigkeit und ein Herz aus Stahl

Trotz der beispiellosen Fünf-Tore-Show bleibt der 27-Jährige am Boden und genießt den Moment mit einer tiefen Dankbarkeit, die man in jeder Silbe spürt. „Das ist eine sehr schöne Auszeichnung“, erklärt Wierzchowski sichtlich bewegt. Er weiß um die Seltenheit dieses Augenblicks, in dem alles perfekt zusammenlief: „Es kommt nicht oft vor, dass man in einem Spiel fünf Tore erzielt, deshalb freue ich mich, dass das gewürdigt wurde.“

Wer Wierzchowski sprechen hört, spürt das Adrenalin, das durch seine Adern fließt, sobald er den Sechzehner betritt. Es ist die reine, ungefilterte Freude am Abschluss. „Die meisten meiner Tore erziele ich im Strafraum“, beschreibt er seine Komfortzone. „Deshalb liebe ich es am meisten, ein gutes Zuspiel eines Mitspielers zu verwerten, zu spüren, wohin der Ball gespielt wird, und das Duell mit dem Verteidiger sowie dem Torwart zu gewinnen – das gibt mir die größte Zufriedenheit.“

Dass der Sieg gegen die SG Bornim derartige Ausmaße annahm, war kein Zufall, sondern das Ergebnis eiskalter Effizienz. Der Stürmer blickt mit analytischer Schärfe auf die Schwächen des Gegners zurück: „Der Gegner hat uns im Mittelfeld viel Raum gelassen und zu hoch gespielt.“ Doch für den Erfolg braucht es mehr als nur den Fehler des anderen; es braucht das Verständnis einer eingeschworenen Gemeinschaft. „Meine Mitspieler haben mich an diesem Tag mit sehr guten Pässen bedient, und ich konnte die meisten der herausgespielten Chancen nutzen“, lobt er seine Mannschaftskollegen.

Ein Verein im Aufbruch zu neuen Ufern

Beim FC Schwedt 02 geht es derzeit um weit mehr als nur Punkte; es geht um eine Vision. Wierzchowski sieht sich als Teil davon. „Der FC Schwedt möchte sich weiterentwickeln und um die höchsten Ziele kämpfen“, sagt er voller Stolz über das Projekt. In einer Zeit des Umbruchs wächst hier etwas Großes zusammen: „Es ist die erste Saison, in der eine komplett neue Mannschaft aufgebaut wurde. Gleichzeitig wird auch die Infrastruktur verändert, die ein sehr hohes Niveau erreichen wird. Ich hoffe, dass sich der Verein weiterentwickelt und ich ein Teil davon sein werde.“

Der einsame Fokus auf die eigene Perfektion

In einer Welt voller Idole und Vorbilder geht der Pole einen erstaunlich eigenständigen Weg. Er braucht keine Poster an der Wand, um motiviert zu sein; sein größter Gegner und Maßstab ist er selbst. „Ich orientiere mich an keinem Profispieler“, stellt er unmissverständlich klar. Sein Fokus ist messerscharf auf das Hier und Jetzt gerichtet: „Ich konzentriere mich darauf, was ich in meinem Spiel verbessern kann und wie ich der Mannschaft helfen kann zu gewinnen – das ist mein Ziel in jedem Spiel.“

Die Sehnsucht nach der strategischen Mitte

Obwohl er als Stürmer derzeit die Abwehrreihen der Liga das Fürchten lehrt, schlummert in ihm der Wunsch nach einer neuen, komplexeren Aufgabe auf dem Feld. Die Rolle des Vollstreckers erfüllt ihn, doch das Herz des Spiels lockt ihn. „Seit einigen Jahren spiele ich als Stürmer und fühle mich in dieser Rolle sehr wohl. In Zukunft würde ich aber auch gerne auf der Sechser-Position spielen“, verrät er. „Das Mittelfeld ist eine ganz andere Aufgabe, es balanciert zwischen Offensive und Defensive und ist eine Rolle, die mich inspiriert.“

Der unbändige Hunger auf die Top-Platzierungen

Aktuell rangiert sein Team auf dem sechsten Tabellenplatz, doch wer Wierzchowski kennt, weiß, dass er sich damit nicht zufriedengibt. Der Blick geht nach oben, dorthin, wo es wehtut und wo die Meisterschaft entschieden wird. „Wir werden versuchen, um eine bessere Platzierung zu kämpfen, aber vor allem darauf achten, dass uns niemand überholt“, gibt er die Marschroute vor. Der Rückstand auf Platz vier oder fünf schreckt ihn nicht ab: „Die Saison ist noch nicht zu Ende und alles ist möglich.“

Ein Kämpfer gegen die Zeit

Mit 27 Jahren befindet sich der Torjäger im besten Fußballalter, und er spürt die Kraft, die in seinem Körper steckt. Sein Ziel ist es, diese Form wie ein kostbares Gut zu hüten. „Ich konzentriere mich auf die aktuelle Saison und versuche, nicht zu weit in die Zukunft zu schauen“, erklärt er bodenständig. „Ich werde dieses Jahr 28 Jahre alt, fühle mich körperlich sehr gut und bin in guter Form. Ich möchte das in den kommenden Jahren beibehalten. Mein Ziel ist es, so lange wie möglich fit zu bleiben und auf einem Niveau zu spielen, das mich zufriedenstellt.“

Ruhepole zwischen Darts und Berggipfeln

Um auf dem Platz diese unglaubliche Energie entfesseln zu können, sucht Wierzchowski in seiner Freizeit den Ausgleich in der Natur oder im geselligen Wettkampf. Seine Hobbys sind so vielfältig wie seine Spielzüge: „Neben dem Fußball spiele ich gerne Darts, gehe angeln, fahre Ski oder mache Spaziergänge in den Bergen – alles hängt von der Jahreszeit ab.“ Es sind diese Momente der Stille, die ihm die Kraft für den nächsten Sturm auf das gegnerische Tor geben.

Der Kapitän der Logistik auf hoher See

Abseits des Rasens führt er ein Leben als erfolgreicher Unternehmer, das ebenso viel Disziplin und Übersicht erfordert wie ein Fußballspiel. Wierzchowski ist ein Kenner der internationalen Warenströme. „Beruflich arbeite ich in der Logistik. Ich habe ein eigenes Unternehmen, das sich mit der Versorgung von Hochseeschiffen beschäftigt, und darauf basiert hauptsächlich meine Arbeit“, erklärt er beeindruckend. Er ist ein Mann, der weiß, wie man schwere Fracht ans Ziel bringt – ob im internationalen Transportwesen oder den Ball im gegnerischen Netz.