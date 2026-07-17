Szymon Glogowski kehrt zu Atlantik 97 zurück

Zugang für Atlantik. – Foto: Steffi Rathje

Der BFSV Atlantik 97 hat einen weiteren Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Szymon Glogowski wechselt aus der A-Jugend des SVNA zu Atlantik und verstärkt künftig das Torwartteam. Für den 18-Jährigen ist es zugleich eine Rückkehr zu seinen fußballerischen Wurzeln.

Glogowski trug bereits mehr als sechs Jahre lang das Atlantik-Trikot, ehe ihn sein Weg in den Nachwuchs des SVNA führte. Nun schließt sich der Kreis: Der junge Schlussmann kommt zurück und wagt bei seinem früheren Verein den Übergang aus dem Jugend- in den Herrenfußball.

Der Wechsel in den Herrenbereich ist gerade für Torhüter ein großer Schritt. Körperlichkeit, Geschwindigkeit und Entscheidungsdruck nehmen zu, Fehler werden häufig konsequenter bestraft. Gleichzeitig bekommt Glogowski bei Atlantik die Möglichkeit, sich in einem bekannten Umfeld weiterzuentwickeln und an den Seniorenfußball heranzutasten.

Für Atlantik ist die Personalie deshalb mehr als die Verpflichtung eines jungen Torhüters. Glogowski kennt den Verein, das Umfeld und einen Teil der Strukturen bereits aus seiner Jugendzeit. Diese Vertrautheit kann ihm dabei helfen, sich schneller an die neuen Anforderungen zu gewöhnen.

Glogowski freut sich auf die Herausforderung

In den Vereinsmedien beschreibt der Torhüter seine Rückkehr entsprechend emotional. „Mit dem Wechsel zu Atlantik gehe ich den nächsten Schritt in meiner fußballerischen Laufbahn. Umso schöner ist es, wieder für den Verein aufzulaufen, bei dem ich schon in meiner Jugend gespielt habe“, sagt Glogowski.

Auch die Aufnahme in der neuen Mannschaft sei positiv verlaufen. „Die Jungs haben mich von Anfang an super aufgenommen und mir den Einstieg leicht gemacht“, erklärt der 18-Jährige. Nun freue er sich auf seine ersten Schritte im Herrenbereich, die neue Herausforderung und eine erfolgreiche gemeinsame Zeit.

Für Atlantik verbindet der Transfer damit mehrere Aspekte: Entwicklungspotenzial auf der Torwartposition, Identifikation mit dem Verein und einen Spieler, der bewusst zu seinem früheren Klub zurückkehrt. Glogowski bekommt nun die Chance, aus seiner langen Jugendverbindung eine neue Geschichte im Herrenfußball zu machen.

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