Szene’90 gewinnt zum dritten Mal das Hobbyturnier

Die Szene’90 triumphierte am Samstagabend zum insgesamt dritten Mal beim Hobbyturnier im Rahmen des Hinder-Cup 2026. Finalgegner VFBeta 48er avancierte sensationell zum Überraschungsteam und besiegte in der Vorrunde unter anderem Titelverteidiger FC Gudrun.

Alle zehn Teilnehmerteams bei der 9.Auflage des Reutener Hobbyturnieres waren auch im Vorjahr am Start, das Turnier war bereits wieder etliche Tage vor Anmeldeschluss ausgebucht. Jedes Team hatte insgesamt mindestens fünf Begegnungen zu bestreiten und bei allem sportlichen Ehrgeiz überwog am Ende bei allen doch der Spaß am Hallenfußball. In zwei Vorrundengruppen wurden die Halbfinalteilnehmer ermittelt. In der Gruppe A startete Turnier-Urgestein VFBeta 48er zwar mit einer Niederlage gegen späteren Turniersieger Szene ’90, spielte sich dann aber nach dem Überraschungscoup gegen Titelverteidiger FC Gudrun in einen wahren Rausch und bezwang auch die Glashoch Rangers sowie die FZR Ballbuaba. In der Vorrundengrupppe B dominierte das Team Call me Daddy und zog verlustpunktfrei ins Halbfinale ein. Dort kam es zu einer weiteren fetten Überraschung und VFBeta 48er zog erstmals unter dem lautstarken Jubel der Anhänger ins Finale ein. Im anderen Halbfinale dominierte die Szene ’90 und warf Farnybahce aus dem Rennen.