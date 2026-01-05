Szene’90 gewinnt zum dritten Mal das Hobbyturnier

Alle zehn Teilnehmerteams bei der 9.Auflage des Reutener Hobbyturnieres waren auch im Vorjahr am Start, das Turnier war bereits wieder etliche Tage vor Anmeldeschluss ausgebucht. Jedes Team hatte insgesamt mindestens fünf Begegnungen zu bestreiten und bei allem sportlichen Ehrgeiz überwog am Ende bei allen doch der Spaß am Hallenfußball. In zwei Vorrundengruppen wurden die Halbfinalteilnehmer ermittelt. In der Gruppe A startete Turnier-Urgestein VFBeta 48er zwar mit einer Niederlage gegen späteren Turniersieger Szene ’90, spielte sich dann aber nach dem Überraschungscoup gegen Titelverteidiger FC Gudrun in einen wahren Rausch und bezwang auch die Glashoch Rangers sowie die FZR Ballbuaba. In der Vorrundengrupppe B dominierte das Team Call me Daddy und zog verlustpunktfrei ins Halbfinale ein. Dort kam es zu einer weiteren fetten Überraschung und VFBeta 48er zog erstmals unter dem lautstarken Jubel der Anhänger ins Finale ein. Im anderen Halbfinale dominierte die Szene ’90 und warf Farnybahce aus dem Rennen.
Auch im Finale wuchs VFBeta 48er über sich hinaus und die Sensation war zum Greifen nahe. Nach der frenetisch umjubelten Führung konnte die Szene ’90 zwar ausgleichen, doch wenig später hatte VFBeta 48er die Riesenchance zur erneuten Führung. Kurz vor Spielende spielte die Szene ’90 dann aber doch ihre Klasse aus und machten den dritten Turniersieg perfekt. Alle Teams bekamen bei der anschließenden Siegerehrung Pokale und Süßigkeiten, der Turniersieger durfte sich zusätzlich über einen großzügigen Wertgutschein vom Czardas Bad Waldsee freuen, das auch den Sekt beim Hallenfußball-Gerümpelturnier sponserte.
Das Endklassement beim Hobbyturnier 2026:
1. Szene ’90
2. VFBeta 48er
3. Call me Daddy
4. Farnybahce
5. Johnny’s United
6. FC Gudrun
7. Glashoch Rangers
8. FC Polonia
9. FZR Ballbuaba
10. Torschusspanik