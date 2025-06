Szczepureks Tor lässt Egenburg hoffen Relegation zur Landesliga

Der VfL Egenburg kam beim 1:2 im Relegations-Hinspiel in Landsberg mit einem blauen Auge davon.

Nach einer guten halben Stunde mussten sich die Egenburger Fußballer und ihre Anhänger Sorgen machen. Im Relegations-Hinspiel beim TSV Landsberg II gab der Gegner zunächst klar den Ton an. Oder wie es VfL-Abteilungsleiter Stefan Naßl formulierte: „Sie haben uns überfahren.”

In der zweiten Hälfte näherten sich beide Teams an, die Bayernliga-Reserve aus Landsberg brachte ihren Vorsprung aber über die Zeit. Der VfL Egenburg verlor mit 1:2. Er darf sich aber im Rückspiel am kommenden Samstag im eigenen Stadion (Anstoß: 15 Uhr) Hoffnungen auf ein Comeback machen.

Die Egenburger hatten in der vergangenen Saison Relegations-Erfahrung gesammelt. Damals mussten sie sich nach einem 3:1-Erfolg in Peißenberg im Rückspiel vor heimischem Publikum mit 0:4 geschlagen geben. Acht Spieler, die damals in der Startelf gestanden hatten, begannen in Landsberg. Doch von einem Vorteil war erst einmal nichts zu sehen. In der ersten Hälfte dominierten die technisch versierten jungen Landsberger.

Landsberg II schlägt von Beginn an ein hohes Tempo an

Der Elfte der Kreisliga 2 Zugspitze schlug ein hohes Tempo an und legte in der 18. Minute vor. Den Treffer erzielte Luca Dollinger. Der 18-jährige Stürmer durfte in dieser Saison schon zwölfmal Bayernliga-Luft schnuppern. Sein Sturmpartner Ardian Kelmendi erhöhte in der 32. Minute auf 2:0. Kurz darauf knallte ein Landsberger Abschluss an die Latte – Egenburg war mit dem 0:2 zur Pause gut bedient.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich die Elf von Spielertrainer Chris Hain, die klareren Chancen hatte aber weiterhin Landsberg. Auch weil der TSV-Spielertrainer Andreas Fülla im Mittelfeld seine Erfahrung spielen ließ. Der langjährige Bayernliga-Stammspieler stellte die Egenburger Schaltzentrale um Thomas Berglmeir kalt. Michael Wagner im VfL-Tor hielt die Gäste aber im Spiel. Seine Paraden ebneten den Weg zum Anschluss㈠treffer.

Torjäger und Kapitän Ales ㈠Szczepurek traf nach einem Steckpass des eingewechselten Nico Kistler zum 1:2 (77.). Dabei blieb es. Egenburg kam mit einem blauen Auge davon. Im Rückspiel kann sich noch viel ändern – dies wissen die Egenburger spätestens seit der vergangenen Saison. Naßl: „Dieses Mal wollen wir den Heimvorteil nutzen!”