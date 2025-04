Systemumstellung bringt die Wende – Tim Rister trifft per Elfmeter

Der SV Wilhelmshaven hat am Sonntag einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Gegen den Tabellenletzten SSV Vorsfelde setzte sich die Mannschaft von Trainer Florian Schmidt mit 2:1 durch – nach einem frühen Rückstand und einer schwachen ersten Halbzeit zeigte der Aufsteiger Moral, taktisches Geschick und Effektivität in den entscheidenden Momenten.

Rund 500 Zuschauer im Jadestadion sahen zunächst einen Rückschlag: Bereits in der 10. Minute brachte Finn Hoffmann die Gäste aus Vorsfelde in Führung. Der SVW fand in der Folge kaum Zugriff auf das Spiel, zeigte sich ideenlos im Spielaufbau und ließ offensiv jede Durchschlagskraft vermissen. „Man hat den Druck gespürt“, kommentierte Trainer Schmidt später die verunsicherte Anfangsphase seines Teams.

Nach der Pause präsentierte sich Wilhelmshaven mit verändertem Gesicht – nicht nur personell, sondern auch taktisch. Die Umstellung auf eine Dreierkette verlieh dem Spiel der Gastgeber neue Struktur. In der 58. Minute war es Yesua Motango, der nach einem energischen Vorstoß von der Strafraumgrenze zum Ausgleich traf. Der Treffer wirkte befreiend. Der SVW übernahm nun mehr und mehr die Kontrolle, erhöhte den Druck und belohnte sich in der 83. Minute: Joker Tim Rister wurde im Strafraum gefoult, trat selbst an – und verwandelte sicher zum 2:1.