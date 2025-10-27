– Foto: Graff / Nückel / Klos / S

Systemabsturz und Rücktritt: RSV Rehburg erlebt bitteren Derby-Samstag Thielker zieht Konsequenzen: „Ich fühle mich mental nicht mehr in der Lage"

Ein bitteres Kapitel in der laufenden Bezirksliga-Saison für den RSV Rehburg: Nach der 1:5-Heimniederlage gegen den TuS Leese hat Trainer Markus Thielker am Sonntagabend seinen Rücktritt erklärt. Nach sieben Punkten aus den ersten vier Spielen folgte eine sportliche Talfahrt mit vier Pleiten in Folge – die nun auch personelle Konsequenzen hat.

„Ich bin ab sofort kein Trainer des RSV Rehburg mehr“, sagte Thielker unserer Redaktion. „Ich fühle mich mental nicht mehr in der Lage, der Mannschaft weitere Impulse zu vermitteln. Der Verein bleibt mir in guter Erinnerung, und ich drücke meinem Nachfolger und der Mannschaft die Daumen für die restliche Saison.“ Als Interimstrainer übernimmt Co-Trainer Mike Friedrich. Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr RSV Rehburg Rehburg TuS Leese 1912 TuS Leese 1 5 Abpfiff

Das Derby am Meßloher Weg geriet zum Albtraum für die Gastgeber. Bereits nach vier Minuten brachte Moritz Hunfeld Leese in Führung. In der 15. Minute erhöhte Lucas Harmsen auf 2:0, ehe erneut Hunfeld nach einem Konter das 3:0 erzielte (29.). „Systemabsturz beim Heimspiel“, kommentierte Thielker später. Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig: Jonas Haberland schraubte das Ergebnis auf 4:0 (56.). Zwar konnte Delbrin Haso in der 67. Minute auf 1:4 verkürzen, doch abermals Hunfeld sorgte mit seinem dritten Treffer (82.) für den Endstand.