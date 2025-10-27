Systemabsturz und Rücktritt: RSV Rehburg erlebt bitteren Derby-Samstag

Ein bitteres Kapitel in der laufenden Bezirksliga-Saison für den RSV Rehburg: Nach der 1:5-Heimniederlage gegen den TuS Leese hat Trainer Markus Thielker am Sonntagabend seinen Rücktritt erklärt. Nach sieben Punkten aus den ersten vier Spielen folgte eine sportliche Talfahrt mit vier Pleiten in Folge – die nun auch personelle Konsequenzen hat.
„Ich bin ab sofort kein Trainer des RSV Rehburg mehr“, sagte Thielker unserer Redaktion. „Ich fühle mich mental nicht mehr in der Lage, der Mannschaft weitere Impulse zu vermitteln. Der Verein bleibt mir in guter Erinnerung, und ich drücke meinem Nachfolger und der Mannschaft die Daumen für die restliche Saison.“ Als Interimstrainer übernimmt Co-Trainer Mike Friedrich.
Das Derby am Meßloher Weg geriet zum Albtraum für die Gastgeber. Bereits nach vier Minuten brachte Moritz Hunfeld Leese in Führung. In der 15. Minute erhöhte Lucas Harmsen auf 2:0, ehe erneut Hunfeld nach einem Konter das 3:0 erzielte (29.). „Systemabsturz beim Heimspiel“, kommentierte Thielker später.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig: Jonas Haberland schraubte das Ergebnis auf 4:0 (56.). Zwar konnte Delbrin Haso in der 67. Minute auf 1:4 verkürzen, doch abermals Hunfeld sorgte mit seinem dritten Treffer (82.) für den Endstand.
Tiefpunkt einer schwierigen Phase
„Wir waren gut vorbereitet, aber nach den frühen Gegentoren ist uns alles entglitten“, so Thielker intern. Seine Ansprache in der Halbzeit habe „nicht mehr durchgedrungen“. Es war die vierte Niederlage in Serie – zuvor hatte Rehburg gegen Drakenburg (1:3), Sudweyhe (0:2) und Twistringen (0:3) verloren.
Mit 13 Punkten aus zwölf Spielen fällt der RSV auf Rang elf zurück. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge schmilzt, während Aufsteiger TuS Leese mit nun 21 Punkten bereits in der Spitzengruppe angekommen ist.
RSV Rehburg – TuS Leese 1912 1:5
RSV Rehburg: Nils Bleeke, Artur Zielke, Tino Nikolas Thielker (85. Marco Di Stefano), Lorenz Wöltge, Thore Busse, Martin Dökel (34. Melvin Papmeier), Marek Gilke, Yasin-Nezir Cesur, Ivan Hasso (34. Usman Obisesan), Delbrin Haso, Kaan Uysal (72. Jarno-Leon Jalkh) - Trainer: Markus Thielker
TuS Leese 1912: Christopher Hotze, Hennes Hockemeyer, Moritz Hintz (15. Florian Dralle), Lennart Rabe, Marcel Hatzenbiller, Sedo Haso (85. Hendrik Meier), Robin Baciulis, Moritz Hunfeld, Niklas Wagner (78. Philipp Linke), Jonas Haberland (82. Kilian Meinhardt), Lucas Harmsen - Trainer: Jörg Raake
Schiedsrichter: Volker Mende (Hannover)
Tore: 0:1 Moritz Hunfeld (4.), 0:2 Lucas Harmsen (15.), 0:3 Moritz Hunfeld (29.), 0:4 Jonas Haberland (56.), 1:4 Delbrin Haso (67.), 1:5 Moritz Hunfeld (82.)