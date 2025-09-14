System Tecklenburg: So wurde Geld an den Sozialkassen vorbeigeschleust

Als Zeuge vor Gericht war ein Beamter der Deutschen Rentenversicherung geladen. Er hat die Berechnung der Schadenssumme für alle Sozialversicherungen durchgeführt. „Das war ein sehr umfangreiches Verfahren, wir hatten 15 Gigabyte Daten“, sagte der Zeuge. Zu dem Material gehörten auch die Verträge, die die Spieler mit dem SV Straelen unterschrieben. Oft gab es einen offiziellen Vertrag mit dem gemeldeten Gehalt. Je nach Spieler waren das mal 1000 Euro, mal 600 Euro. Und dann noch einen zweiten Vertrag, nicht selten handschriftlich verfasst. Dort wurden dann noch 500 Euro aufgeführt, die der Spieler von der Firma Tecklenburg bekam, zudem eine Punktprämie von 50 Euro pro Punkt, ein einmaliges Handgeld von 5000 Euro für die Vertragsunterschrift. Auch kam es vor, dass Spieler offiziell 400 Euro bekamen, tatsächlich aber in einem Monat 6350 kassierten.

„Jeder Verein muss Kosten sparen. Das kann ich verstehen. Natürlich muss man da kreativ sein. Es gibt aber auch genug legale Möglichkeiten, um Kosten zu sparen“, sagte der Beamte der Deutschen Rentenversicherung.

Wie viel Geld den Sozialkassen tatsächlich durch die Lappen ging, ist Gegenstand der Verhandlung. In der Anklage war noch eine Schadenssumme von 862.000 Euro angegeben, in einem Verständnisvorschlag des Gerichts ist inzwischen von einer Schadenssumme zwischen 400.000 und 450.000 Euro die Rede. In den nächsten Verhandlungstagen soll geklärt werden, ob das angemessen ist. Die nächste Verhandlung findet am 16. September statt.