 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

System greift“: TSV Apensen entzaubert den Tabellenführer

Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick

von Tageblatt · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nick Hellfeier

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Bezirksliga 4
RW Cuxhaven
FC Cuxhaven
Ahlerstedt/O II
Stinstedt

Der TSV Apensen mag in der Fußball-Bezirksliga die großen Gegner. Der Spitzenreiter bekommt das zu spüren. So lief der Spieltag.

Heute, 15:00 Uhr
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
1
0
Abpfiff

In einer sehr engen Begegnung bleibt Deinste ohne Zählbares und verweilt weiterhin auf einem der beiden Abstiegsplätze.

Tor: 1:0 (67.) Roes.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
TSV Sievern
TSV SievernSievern
3
2
Abpfiff

Apensen bleibt im dritten Duell hintereinander gegen einen Top-3-Gegner unbezwungen und entzaubert nun sogar Tabellenführer Sievern. „Das System greift immer mehr“, freut sich Trainer Marco Dierks. „Wir wollten mutig sein, sind bei uns geblieben und waren auch mindestens ebenbürtig.“

Tore: 1:0 (31.) Lohse, 1:1 (49.) Struppe, 2:1 (66.) Gresch, 3:1 (76.) Lohse, 3:2 (90.) Felker.

Heute, 15:00 Uhr
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cuxhaven
1
3
Abpfiff

Die Oldendorfer hielten das Geschehen in einer hitzigen Begegnung mit dem Tabellenzweiten lange offen, mussten sich letztlich aber doch geschlagen geben. O/O bleibt damit Tabellenletzter und drei Zähler hinter dem rettenden Ufer.

Tore: 0:1 (20.) Pannhorst, 0:2 (60.) L. Santos de Oliveira, 1:2 (70.) Kel. Elfers, 1:3 (90.+4) Fernan

Heute, 15:00 Uhr
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
1
1
Abpfiff

Stotel legte nach einem ruhenden Ball vor, A/O kam später über eine verwertete Flanke von Matti Böhning zurück ins Spiel. Mit dem einen Punkt bleibt die Spielvereinigung als stärkster Bezirksligist aus dem Kreis Stade Tabellendritter.

Tore: 1:0 (15.) Lennartz, 1:1 (69.) Böhning.

Gestern, 16:00 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
MTV Hammah
MTV HammahHammah
1
2
Abpfiff

Die beiden Kontrahenten mieden zunächst das Risiko, ehe die Schlussphase doch nochmal wild wurde. „Wir haben insgesamt eine disziplinierte Defensivleistung gezeigt und wenig zugelassen“, lobt MTV-Trainer Pascal Voigt. „In der zweiten Halbzeit konnten wir das Spiel durch zwei starke Einzelaktionen für uns entscheiden.“ Hammah feiert damit einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt.

Tore: 0:1 (86.) Michel, 0:2 (90.+4) Meyer, 1:2 (90.+6) Kröger.

Gestern, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld II
3
0
Abpfiff

Bokel macht schon im ersten Durchgang einen Haken hinter die Begegnung, der TuS bleibt damit auch im vierten Pflichtspiel im neuen Jahr sieglos. Damit muss Harsefeld den Blick wieder verschärfter in den Rückspiegel werfen.

Tore: 1:0 (8.) Bedürftig, 2:0 (15.) Dubiel, 3:0 (38.) Tienken.

Heute, 13:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen III
FC Geestland
FC GeestlandGeestland
2
3
Abpfiff

Erst spät und in Unterzahl bäumt sich D/A gegen die Niederlage im Sechs-Punkte-Spiel auf. Die Kehdinger kommen der Abstiegszone damit wieder bedrohlich näher.

Tore: 0:1 (31.) Hildebrandt, 0:2 (46.) und 0:3 (58.) beide Schmidt, 1:3 (74.) D. Zielke, 2:3 (79.) Heidhoff.