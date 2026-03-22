System greift“: TSV Apensen entzaubert den Tabellenführer

– Foto: Nick Hellfeier

Der TSV Apensen mag in der Fußball-Bezirksliga die großen Gegner. Der Spitzenreiter bekommt das zu spüren. So lief der Spieltag.

In einer sehr engen Begegnung bleibt Deinste ohne Zählbares und verweilt weiterhin auf einem der beiden Abstiegsplätze.

Apensen bleibt im dritten Duell hintereinander gegen einen Top-3-Gegner unbezwungen und entzaubert nun sogar Tabellenführer Sievern. „Das System greift immer mehr“, freut sich Trainer Marco Dierks. „Wir wollten mutig sein, sind bei uns geblieben und waren auch mindestens ebenbürtig.“ Tore: 1:0 (31.) Lohse, 1:1 (49.) Struppe, 2:1 (66.) Gresch, 3:1 (76.) Lohse, 3:2 (90.) Felker.

Die Oldendorfer hielten das Geschehen in einer hitzigen Begegnung mit dem Tabellenzweiten lange offen, mussten sich letztlich aber doch geschlagen geben. O/O bleibt damit Tabellenletzter und drei Zähler hinter dem rettenden Ufer. Tore: 0:1 (20.) Pannhorst, 0:2 (60.) L. Santos de Oliveira, 1:2 (70.) Kel. Elfers, 1:3 (90.+4) Fernan

Stotel legte nach einem ruhenden Ball vor, A/O kam später über eine verwertete Flanke von Matti Böhning zurück ins Spiel. Mit dem einen Punkt bleibt die Spielvereinigung als stärkster Bezirksligist aus dem Kreis Stade Tabellendritter. Tore: 1:0 (15.) Lennartz, 1:1 (69.) Böhning.

Die beiden Kontrahenten mieden zunächst das Risiko, ehe die Schlussphase doch nochmal wild wurde. „Wir haben insgesamt eine disziplinierte Defensivleistung gezeigt und wenig zugelassen“, lobt MTV-Trainer Pascal Voigt. „In der zweiten Halbzeit konnten wir das Spiel durch zwei starke Einzelaktionen für uns entscheiden.“ Hammah feiert damit einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Tore: 0:1 (86.) Michel, 0:2 (90.+4) Meyer, 1:2 (90.+6) Kröger.

Bokel macht schon im ersten Durchgang einen Haken hinter die Begegnung, der TuS bleibt damit auch im vierten Pflichtspiel im neuen Jahr sieglos. Damit muss Harsefeld den Blick wieder verschärfter in den Rückspiegel werfen. Tore: 1:0 (8.) Bedürftig, 2:0 (15.) Dubiel, 3:0 (38.) Tienken.