Jonah Kluth ist mit 19 Jahren schon Kapitän des SV Glehn. – Foto: Norbert Jurczyk

Symbol für den Glehner Jugendstil Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Jonah Kluth übernimmt schon ganz früh Verantwortung beim SV Glehn. Verlinkte Inhalte Kreisliga A GV/NE TuS Grevenb. Wevelinghov. DJK Novesia Delhoven + 13 weitere

Mit 19 Jahren ist er der jüngste Kapitän der Kreisliga A: Jonah Kluth. Er ist ein klassisches Eigengewächs: Er fing schon bei den Bambini beim SV Glehn an, wechselte wegen seines großen Talents in der F- und E-Jugend in den Fohlenstall von Borussia Mönchengladbach und ist jetzt seit rund acht Jahren zurück bei seinem Heimatverein. Am Wochenende schoss er beim 2:1-Sieg im Verfolgerduell gegen die Novesia auch ein ganz wichtiges Tor.

Familiengeschichte beim SV Glehn „Meine ganze Familie spielt Fußball in Glehn“, erzählt Kluth. „Mein Opa hat hier schon gespielt, mein Papa …“ Dass ihm schon die Rolle des Kapitäns zugetraut wurde, hatte er nicht unbedingt erwartet. „Das ist auch eher ungewöhnlich, dass eine Mannschaft sich für einen so jungen Spieler entscheidet“, sagt Trainer Frank Lambertz. Zwar ist rund die Hälfte der Mannschaft selbst erst 21 oder jünger, aber auch die älteren Spieler haben für Jonah Kluth zum Spielführer gewählt. „Ich denke, dass wir so eine junge Mannschaft haben, ist einer der Hauptgründe, dass ich Kapitän geworden bin“, sagt Kluth selber. „Aber ich komme mit allen sehr gut klar und kenne viele schon lange. Vielleicht bin ich dadurch eine Art Bindeglied.“

Die Rolle als Kapitän kennt er schon aus der B- und A-Jugend. „Jetzt bei den Erwachsenen und als Jüngster ist das aber nochmal was ganz anderes“, sagt er. „Ich habe die Verantwortung gerne angenommen, aber auch direkt gesagt, dass ich in die Rolle reinwachsen muss – und das dauert auch noch ein bisschen.“ Das passt alles sehr gut zur Vereinsphilosophie: „Glehn hat sich das Ziel gesetzt, die Basis der Mannschaft immer aus den eigenen Reihen zu stellen. Da sind einige junge Spieler nachgerückt – und Jonah ist der führende Spieler aus dieser Gruppe“, erklärt Frank Lambertz. Das liege einerseits daran, dass er persönlich und charakterlich gut da reinpasse und andere Spieler mitziehen könne. Aber auch daran, dass er auf dem Platz abliefere: „Er war ja auch schon vergangene Saison Stammspieler in der ersten Mannschaft. Er spielt sehr intelligent und ist ziemlich flexibel.“ So spielt der 19-Jährige eigentlich im zentralen Mittelfeld. Gegen die DJK Novesia stand er aus einer personellen Notlage heraus als Stürmer auf dem Platz und traf prompt zum 2:0. „Das war ein cooles Gefühl und hat gutgetan, mit Toren und Vorlagen lief es zuletzt nicht so super“, so Kluth.