Symalla-Doppelpack beim Geheimtest gegen SpVg Schonnebeck

Simon Symalla traf bei seinem Comeback doppelt. – Foto: red

Der MSV Duisburg hat den Geheimtest gegen die SpVg Schonnebeck klar mit 5:0 gewonnen. Im Meidericher Dauerregen bei angenehmen fünf Graf Lufttemperaturstanden bei den Zebras die Spieler im Fokus, die in der Liga zuletzt wenig Einsatzzeiten zu verbuchen hatten oder aus einer längeren Verletzung zurückgekehrt sind. So stand beispielsweise Simon Symalla zum ersten Mal seit seiner Sprunggelenksverletzung aus dem Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück am 1. November wieder auf dem Rasen.

Auf dem Rasen ging es gleich flott zur Sache. Dennis Borkowski traf nach vier Minuten nur den Pfosten, Tim Heike versenkte den Ball wenig später zwar im Schonnebecker Kasten, doch zuvor hob der Linienrichter seinen Arm in die Höhe und zeigte eine Abseitsposition an (11.). Die einzige Torgelegenheit der Gäste ereignete sich Mitte der ersten Hälfte nach einem von Lennon Jung getretenen Eckball. Im Zentrum kam Noah Kloth mit dem Kopf an den Ball, konnte den aber nicht an Julius Paris vorbei in die Maschen bugsieren (21.). Auf der Gegenseite nahm Heike aus 18 Metern Maß, sein Freistoß aus zentraler Position ging aber deutlich über den Querbalken. Die große Chance zur Führung vergab er dann kurz vor der Pause. Nach Steckpass von Leon Müller kam Heike im direkten Duell nicht an Schwalben-Schnapper Lukas Lingk vorbei.

Symalla-Doppelpack bei Comeback Zur zweiten Halbzeit brachte MSV-Coach Dietmar Hirsch vier neue Akteure. Omer Hanin ersetzte Paris zwischen den Pfosten, Florian Krüger stürmte fortan für Heike. Aus der U19 waren Yannik Scholl und Fynn Meurer im Kader, sie ersetzten Steffen Meuer und Florian Egerer. Fünf Minuten sollte es nach Wiederanpfiff dauern, ehe etwas ganz ungewohntes für die Zebras passierte. Nach Foul von Dacian Baraza an Thilo Töpken entschied Schiedsrichter Jonah Besong auf Strafstoß. Borkowski schnappte sich die Kugel und verwandelte sicher (51.). In der Folge passte sich das Spielniveau dem Wetter an und bis zur Schlussphase passierte nichts mehr. Neue Impulse brachten noch einmal Simon Symalla und Andy Visser, die nach einer Stunde Spielzeit für Borkowski und Töpken auf das Feld kamen. Symalla brauchte nur ein paar Minuten, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Nach Querpass von Krüger zog er von der Strafraumkante ab, verfehlte den Kasten aber um ein gutes Stück (73.). Eine sehenswerte Bude erzielte Visser keine zwei Minuten später, als er nach einem Steckpass aus 18 Metern ins lange Eck schlenzte. Symalla fing kurz darauf einen Querpass ab und stürmte zum 3:0 (83.), kurz vor dem Schlusspfiff erhöhte er nach Steilpass von Krüger auf 4:0 (89.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Krüger, der den zweiten Foulelfmeter des Tages zum 5:0-Endstand versenkte. Überpünktlich hatte Besong direkt darauf ein Einsehen und beendete das Spiel.