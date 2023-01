Swift und Rodange ebenfalls mit Trainingslagern in Südeuropa Ehrenpromotionär Rodange in Montenegro +++ Hesperingen reist nach Südspanien

Wie uns am Wochenende aus dem Umfeld des FC Swift Hesperingen mitgeteilt wurde, fliegt der aktuelle Tabellenzweite der BGL Ligue am kommenden Freitag für ein einwöchiges Trainingslager nach Südspanien. Testspiele auf der iberischen Halbinsel werden laut den Angaben erst kurzfristig vor Ort angesetzt, abhängig von der Verfügbarkeit möglicher Gegner. Im Idealfall werden wir diese auf FuPa veröffentlichen.

Auch der FC Rodange 91, zur Saisonhälfte Tabellenfünfter der Ehrenpromotion, bestreitet einen Teil seiner Wintervorbereitung in Südeuropa. Aktuell und seit letztem Freitag befindet man sich bereits im montenegrinischen Bar an der Adria, wo man heute Nachmittag gegen FK Adria Podgorica (ME) antreten wird und am Donnerstag gegen dessen Lokalrivalen FK Buducnost aus der Hauptstadt Montenegros.