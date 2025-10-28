Swift hat sich von Streithähnen Menaï und Bouazzatti getrennt

Hintergrund dürfte eine scheinbar physische Auseinandersetzung zwischen den beiden gewesen sein, über die zahlreiche Medien in den vergangenen Tagen übereinstimmend berichteten. Dabei soll es um fehlende Einsatzzeiten von Bouazzatis Sohn Yanis gegangen sein. Am Sonntag soll Trainer Menaï bereits nur noch auf der Tribüne gesessen haben.

Wie der FC Swift Hesperingen am Montag in einem Presseschreiben mitteilte (s.u.), habe der Verein aufgrund außersportlicher Gründe die Entscheidung getroffen, sich mit sofortiger Wirkung von seinem Sportdirektor Ebrahim Bouazzati sowie seinem Cheftrainer der BGL-Ligue-Mannschaft, Hakim Menaï zu trennen.

Ein Nachfolger ist noch nicht bekannt, der FC Swift würde eine entsprechende Entscheidung mitteilen, sobald sie gefallen sei. Weiter wehren sich die Hesperinger in ihrem Schreiben gegen eine in der Presse veröffentlichten Information (es handelt sich dabei wohl um Teile eines Artikels, der am Montag in „Le Quotidien“ erschienen war) in der stand, dass Vereinspräsident Laroche sich im Rahmen dieser neuen Affäre an den ehemaligen Investor Flavio Becca gewandt habe, der beide einst verpflichtet hatte.

„Herr Becca ist nicht mehr in die Entscheidungen des Vereins eingebunden. Präsident Laroche hält darauf zu erklären, dass er seit Monaten keinen Kontakt mehr zu Herrn Becca gehabt habe. Deshalb sei das, was die Presse berichtet habe, nämlich dass er (d.Red.: Herr Laroche) sich an Herrn Becca gewandt habe, eine große Lüge.“