SWFV: Verbandsgericht stößt an Grenze des Vertretbaren

Region. Seit dieser Saison müssen die Vereine tiefer in die Tasche greifen, wenn sie gegen die Wertung von Spielen Protest einlegen oder Urteile des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) verbandsintern überprüft sehen wollen. Das Einlegen von Einsprüchen und Berufungen ist drastisch teurer geworden. Einige westpfälzische Vereine nannten es gar „unverhältnismäßig“ und forderten in einem offenen Brief an die Verbandsspitze, diesen Schritt zu überdenken.

Zwischenzeitlich, genauer gesagt am vergangenen Mittwochabend, fand ein Gespräch zwischen den Beteiligten statt. SWFV-Geschäftsführer Michael Monath erklärte danach: „Es war aus unserer Sicht ein sachlicher und informativer Austausch. Wir gehen davon aus, dass das Thema damit abschließend behandelt ist.“