SWFV-Strukturreform nimmt Fahrt auf

Damit der Amateurfußball für Spieler und Zuschauer attraktiv (im Bild das Aufstiegsspiel zur Bezirksliga zwischen TSV Gau-Odernheim II und 1817 Mainz) bleibt, plant der SWFV im Auftrag seiner Vereine eine Reform des Spielbetriebs. Foto: Axel Schmitz/pakalski-press

Mainz. Anderthalb Jahre tagte der Arbeitskreis, der den Spielbetrieb im Südwestdeutschen Fußballverband auf neue Füße stellen soll. In einer Umfrage wurden die Wünsche der Vereine abgefragt, auf Hauptnenner gebracht und auf Praxistauglichkeit überprüft. Nun liegen die Ergebnisse vor.

Im Februar hebt sich nun der Schleier. Der Verband hat Vereinsvertreter eingeladen nach Edenkoben, Kaiserslautern sowie nach Bretzenheim/Nahe, wo die Klubs aus Rheinhessen und der Nahe den Stand der Dinge erfahren sollen. Mutmaßlich ist das Projekt so weit gereift, dass die Transformation in der kommenden Spielzeit eingeleitet wird. Vollumfänglich unter den neuen Strukturen dürfte dann ab 2028/29 gespielt werden.

In die Karten blicken lassen hat sich die Arbeitsgruppe bislang nicht. Alle Anfragen dieser Zeitung wurden abschlägig beschieden. Anfangs hieß es, man wolle keine Wasserstandsmeldungen abgeben, um den Prozess nicht durch Detail-Debatten zu behindern. Später, dass der Verband zunächst seine Vereine informieren wolle, ehe das mutmaßlich große Paket der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Die Maxime der Arbeitsgruppe, deren Wurzel in einem Beschluss des Verbandstags 2024 liegt, lautete: Der Spielbetrieb soll unter Berücksichtigung der heutigen Bedingungen zukunftsfähig aufgestellt werden. Konkret bedeutet das insbesondere, eine Antwort auf den soziodemographischen Wandel zu finden. Das heißt einerseits auf die allgemein sinkende Zahl von Fußballern. Und andererseits die Ballung von Vereinen in den städtischen Regionen, während es in den ländlichen Räumen immer weniger Mannschaften gibt.

Starke Diskrepanzen an der Basis

Ein Beispiel: Im Kreis Mainz-Bingen spielen an der Basis 48 Mannschaften in drei C-Klassen-Staffeln. Im Kreis Bad Kreuznach hingegen sind es nur deren 17 in zwei Staffeln. Sportlich betrachtet, ist dieses Ungleichgewicht unfair. Die Mainz-Binger Klubs haben weitaus mehr Konkurrenz, um in die nächsthöhere Klasse aufzusteigen. Andererseits besteht im Kreis Bad Kreuznach das Problem, in der C-Klasse überhaupt einen attraktiven Spielbetrieb zu organisieren. Vermutlich hat sich der Arbeitskreis des SWFV auch dieses Themas angenommen – der Schleier über der Lösung wird in den kommenden Tagen und Wochen gelüftet.

Und schließlich sollte der SWFV auf die gesellschaftliche Tendenz nach mehr Unverbindlichkeit reagieren, die Mannschaftssportarten vor Probleme stellt. Da braucht es womöglich neue Angebote oder auch eine Adaption der bereits Bestehenden. Schon in den vergangenen Jahren besserte der SWFV stellenweise nach; etwa mit der Einführung des „Flex-Modells“ in den unteren Klassen, bei dem sich Teams im Vorfeld besprechen, ob sie Elf gegen Elf oder Neun gegen Neun spielen wollen. Womöglich überrascht der SWFV an dieser Stelle mit weiteren Optionen.

Erste Neuerungen werden bereits praktiziert

Auch Dysbalancen-Risiken in der horizontalen Ligenstruktur wurden bereits korrigiert. Am Ende dieser Saison steigen Mannschaften erstmals nicht nach regionalem Gesichtspunkt in eine der beiden untergeordneten Staffeln ab. Stattdessen wird – beispielsweise die Landesliga Ost und West – als ein Pool betrachtet. Die paritätische Zuteilung der 32 Mannschaften in die Ost- oder die Westgruppe obliegt schließlich dem Verbandsspielausschuss. Ausgeschlossen wird durch diese neue Regel, dass eine Gruppe viele und eine Gruppe wenig Absteiger aufnehmen muss. Der Preis ist, dass Teams, die historisch beispielsweise im Osten beheimatet waren, in die Westgruppe wandern könnten – oder umgekehrt.

Alle Ligen-Ebenen (Landesliga, Bezirksliga, A-Klasse) werden als ein Pool interpretiert. Bei der Einordnung der Mannschaften in die Staffeln, so kursiert das Gerücht, soll das Prinzip der kurzen Wege gelten. Der Buschfunk sendet außerdem, dass es irgendwann drei Landesliga-Staffeln geben soll. Die heutigen C-Klassen, so heißt es weiter, könnten reine Hobbyfußball-Klassen werden, die weniger stark reguliert sind. Aus dem Arbeitskreis gibt es auf Anfragen dieser Zeitung weder Bestätigungen noch Widersprüche. Erst am 3. Februar wird sich den eingeladenen Vereinsvertretern offenbaren, was an den Spekulationen dran ist. Medienvertreter dürfen an den Info-Tagen offiziell nicht teilnehmen.





