SWFV nimmt in Sachen Futsal einen letzten Anlauf

Monsheim. Ein Kamera-Team des Südwestdeutschen Fußballverbands war in der schmucken Monsheimer Sporthalle. Ihm wurden die spektakulären Bilder geboten, die es für einen sehenswerten Videoclip von der Futsal-Regionsmeisterschaft braucht. Tolle Tore, viele Zweikämpfe und pfiffige Kombinationen - also alles, was das Fußballer-Herz höherschlagen lässt.
Diese Bilder, die den Turniersieg des ASV Hessheim (Kreis Rhein-Pfalz) vor TuS Neuhausen und anderen dokumentieren, stoßen in den Sozialen Medien erfahrungsgemäß auf großes Interesse. Stolze 20.000 Klicks wurden nach der Regionsmeisterschaft Nahe, 14.000 nach der Regionsmeisterschaft Westpfalz gezählt, heißt es seitens des SWFV. Diese Resonanz im virtuellen Raum ist kaum zu glauben und schwer zu verstehen, wenn man sich die Wettbewerbe in der Realität anschaut: Die Futsalbeauftragten des Verbands, Ralf Müller aus Alzey zum Beispiel, berichten vom hohen Aufwand, überhaupt Teilnehmer zu finden. Und auf der Tribüne campierten vorrangig Fußballer, die gerade spielfrei waren. Salopp formuliert: Futsal ist im Portfolio des SWFV ein Ladenhüter.
Die südwestdeutschen Fußballer fremdeln mit dem Futsal, das nach den Vorstellungen des Deutschen Fußball-Bundes über kurz oder lang den klassischen Hallenfußball in Deutschland ablösen sollte. Wenn sich innerhalb des nächsten Jahres nichts an der reservierten Haltung der Vereine ändert, dürfte dieses Projekt innerhalb des SWFV als gescheitert erklärt werden. Bis dahin aber geht der Verband in die Offensive. Die Video-Clips im Netz sind ein Teil davon. Nichts soll unversucht bleiben, das international populäre Futsal zwischen Ludwigshafen, Kaiserslautern, Bingen und Mainz zu etablieren.
An weiteren Schrauben wird gedreht. So soll der klassische Termin dieser Regionsmeisterschaften verlegt werden. Mitte Januar, wenn es viele Mannschaften schon wieder ins Freie zieht, passt einfach nicht. Besser, so mutmaßt der in Rheinhessen fürs Futsal zuständige Ralf Müller, wäre der Dezember, praktisch mit Beginn der Feld-Winterpause. Ob eine solche Verlegung möglich ist, ist die eine Frage. Ob sie das Futsal derart popularisieren würde, dass solche Veranstaltungen eine Zukunft haben, die andere.
Die zwölf Hessheimer Fußballer in der Monsheimer Sporthalle strahlen da im Anschluss ans Siegerfoto eher Pessimismus aus. In ihrer vorderpfälzischen Heimat fiel die Regionsmeisterschaft mangels Teilnehmern aus. Deshalb mischten sie in der Region Rheinhessen mit. Sie waren froh, diese Möglichkeit zu bekommen. Im Verein, erzählen sie, rannten sie indes keine offenen Türen ein. Ihre Trainer unterstützten die Idee nicht. Das Dutzend machte sich aus Eigeninitiative auf den Weg nach Monsheim, was dem Feld guttat. Immerhin konkurrierten so zumindest sechs Teams um die drei Startplätze fürs Finalturnier, das am 8. Februar in Kaiserslautern steigt. Mit einem Klub weniger hätte man schon fast von einer Farce sprechen können.
Aus dem Kreis Mainz-Bingen, der in Monsheim ebenfalls teilnahmeberechtigt gewesen wäre, meldete kein Verein. Qualitativ führte der FSV Saulheim das Feld an. Immerhin ein Bezirksligist. TuS Neuhausen schickte keine Landesliga-Fußballer, was Müller jedoch - genau wie im Fall von TuS Monsheim - als seinen Fehler bezeichnete. Das habe er zu verantworten, sagte der Alzeyer. Andere Topteams aus dem Kreis Alzey-Worms, Wormatia Worms, TSV Gau-Odernheim, TSG Pfeddersheim oder der SV Gimbsheim zum Beispiel, mieden den Wettbewerb. Sie hätten die Attraktivität merklich steigern können.
Aus Erfahrung unterstellen SWFV-Funktionäre nicht einmal ein generelles Desinteresse am Futsal. Vielmehr vermuten sie im einen oder anderen Klub einen verstopften Flaschenhals. „Die Informationen kommen bei den Spielern erst gar nicht an, weil die Ausschreibung von Vorständen oder Trainern nicht weitergeleitet wird“, heißt es. Unkenntnis oder Aversion gegen diese Form des Hallenfußballs, vielleicht auch unzulängliche Kommunikationswege - es gibt viele Gründe, warum die Basis vom Informationsfluss abgeschnitten sein könnte.
Warum dem Futsal augenscheinlich so viele Ressentiments entgegenschlagen, erschließt sich dem ASV Hessheim ebenso wenig wie vielen anderen. Fakt ist nur: Hallenfußball-Turniere auf Kunstrasen oder mit Bande scheinen eine schier übermächtige Konkurrenz. Da registrieren die Männer vom A-Klassisten deutlich mehr Interesse seitens der Vereine, wie auch der Zuschauer. „Alleine bei der Frankenthaler Stadtmeisterschaft waren 800 Leute in der Halle“, wirft einer der Sieger ein. Von einer solchen Kulisse war der Monsheimer Wettbewerb weit entfernt.
Ümit Konyar, Spielertrainer der TSG Gau-Bickelheim, kennt noch die besseren Zeiten in Rheinhessens Futsal-Geschichte. Damals, es liegt gerade fünf Jahre zurück, gab es noch die Kreismeisterschaften. Mainz-Bingen spielte den eigenen Titelträger in Saulheim aus. Der Kreis Alzey-Worms gastierte in den besten Jahren mit 16 Teams in Osthofen. Damals konnte man durchaus den Eindruck gewinnen, dass sich Futsal in der Sportlandschaft etablieren könnte. Heute macht sich bei dem 41-Jährigen Ernüchterung breit: „Es ist nicht alleine das mangelnde Interesse am Futsal, sondern am Hallenfußball generell. Die Jungen haben da nicht mehr so viel Lust dran. Damit wir hier in Monsheim eine spielfähige Mannschaft haben, musste ich sogar mitmachen, was ich eigentlich nicht wollte.“
Konyars Beobachtungen führen indes die Futsal-Etablierungsstrategie, die bis ins Jahr 2008 zurückreicht, ad absurdum. Seinerzeit wurde für den Jugendbereich (für verbandsorganisierte Wettbewerbe) verfügt: Wenn Hallenfußball, dann nur nach Futsal-Regeln. So wurde erwartet, dass Futsal im Lauf der Zeit in den Aktivenbereich hineinwachsen würde. Dieser Plan scheint nicht aufzugehen - auch, weil es augenscheinlich eine (zu) hohe Fluktuation gibt. Wenn Hans nicht mehr Fußball spielt, ist es unerheblich, ob er als Hänschen Futsal lieben lernte.
Und die aktuelle Jugend? Topsensor dafür ist Kreisjugendleiter Niklas Lippold. Im Kreis Alzey-Worms, sagt er, gäbe es Freunde des Futsals. Aber halt auch Freunde des klassischen Hallenfußballs, wie er beispielsweise in Gau-Odernheim mit Bande gespielt wird. Von daher wird die Futsal-Bewegung keinen entscheidenden Impuls vom Nachwuchs bekommen. Bleibt vorerst also nur der Glaube an die Macht der Bilder in den Sozialen Medien, die der Südwestdeutsche Fußballverband derzeit intensiv bedient. Sie müssen konservative Fußballer und eine breite Öffentlichkeit lehren, was Futsal ist und wie attraktiv das sein kann. Wie gut, dass Monsheim gute Szenen dafür lieferte.