SWFV nimmt in Sachen Futsal einen letzten Anlauf

Monsheim. Ein Kamera-Team des Südwestdeutschen Fußballverbands war in der schmucken Monsheimer Sporthalle. Ihm wurden die spektakulären Bilder geboten, die es für einen sehenswerten Videoclip von der Futsal-Regionsmeisterschaft braucht. Tolle Tore, viele Zweikämpfe und pfiffige Kombinationen - also alles, was das Fußballer-Herz höherschlagen lässt.

Diese Bilder, die den Turniersieg des ASV Hessheim (Kreis Rhein-Pfalz) vor TuS Neuhausen und anderen dokumentieren, stoßen in den Sozialen Medien erfahrungsgemäß auf großes Interesse. Stolze 20.000 Klicks wurden nach der Regionsmeisterschaft Nahe, 14.000 nach der Regionsmeisterschaft Westpfalz gezählt, heißt es seitens des SWFV. Diese Resonanz im virtuellen Raum ist kaum zu glauben und schwer zu verstehen, wenn man sich die Wettbewerbe in der Realität anschaut: Die Futsalbeauftragten des Verbands, Ralf Müller aus Alzey zum Beispiel, berichten vom hohen Aufwand, überhaupt Teilnehmer zu finden. Und auf der Tribüne campierten vorrangig Fußballer, die gerade spielfrei waren. Salopp formuliert: Futsal ist im Portfolio des SWFV ein Ladenhüter.

Überlegungen zur terminlichen Verlegung der Futsal-Meisterschaften

Die südwestdeutschen Fußballer fremdeln mit dem Futsal, das nach den Vorstellungen des Deutschen Fußball-Bundes über kurz oder lang den klassischen Hallenfußball in Deutschland ablösen sollte. Wenn sich innerhalb des nächsten Jahres nichts an der reservierten Haltung der Vereine ändert, dürfte dieses Projekt innerhalb des SWFV als gescheitert erklärt werden. Bis dahin aber geht der Verband in die Offensive. Die Video-Clips im Netz sind ein Teil davon. Nichts soll unversucht bleiben, das international populäre Futsal zwischen Ludwigshafen, Kaiserslautern, Bingen und Mainz zu etablieren.