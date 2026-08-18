Swabian Dynamite will Liga rocken Der TB Gingen ist nach zehnjähriger Abstinenz zurück im Amateurfußball und möchte in der zu dieser Spielzeit neu eingeführten Kreisliga C6 für Furore sorgen. von Udo Weber · Heute, 21:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Sie sind der unberechenbare X-Faktor der Liga. Ein Phänomen, das selbst Jonathan Frakes an der Realität zweifeln lässt und Statistik-Nerds in helle Aufregung versetzt: Die Kicker des TB Gingen – treffend bezeichnet als die X-Men der C6. Ausgestattet mit der Lizenz für den ganz großen Überraschungseffekt, wie einst die legendären „Holiday-Dänen“ bei der EURO 1992, will die schwäbische Version von „Danish Dynamite“ das Klassement zum Beben bringen und die Liga unter dem Kommando von Headcoach Marco Greco mächtig aufmischen.

Ein Jahrzehnt lang lag das rot-weiße Flaggschiff in der nahegelegenen Fils demotiviert auf Grund. Es glich der Nationalmannschaft von Nagelsmannien, die im Hafen von Boston während des WM-Sechzehntelfinales gegen Paraguay strandete. Ob es dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp gelingen wird, die DFB-Kicker aus ihrer Lethargie zu reißen, steht noch im „fünften Stern für Deutschland“. Unterdessen wurde der Kraftprotz vom Hohenstein dank der Initiative „Team 2026 – Die Rot-Weißen sind zurück“ im Frühjahr aus seinem Dornröschenschlaf wachgeküsst und erfolgreich aus der Taufe gehoben. Unter der Federführung eines kongenialen Leitungs-Quintetts – bestehend aus Headcoach Marco Greco, seinem Großcousin Lukas Konrad, Jugendleiter Frank Metz, Vereinsvorstand Matthias Kralisch sowie Gingens Urgestein und Lichtgestalt Kersten Stückler – wurde die Mission professionell und in Windeseile vorangetrieben. Offiziell besiegelt wurde das Vorhaben schließlich mit einem historischen Meilenstein: der fristgerechten Meldung beim Württembergischen Fußballverband (WFV) am 15. Mai.

„Der TB Gingen ist ein Verein mit großer Tradition und verfügt über eine exzellente Infrastruktur“, schwärmt der charismatische Übungsleiter. Unterdessen spricht Greco der gesamten Führungsmannschaft ein besonderes Lob aus und dankt ihr für den unermüdlichen Einsatz. Unter der Leitung des Erfolgscoachs und seines perfekt abgestimmten Trainerteams, zu dem auch Assistent Robin Dreilich und Torwart-Trainer Christian Palke gehören, stand am 21. Juli die erste Trainingseinheit auf der To-Do-Liste. Mit mächtig Holzkohle in den Waden und in Spiritus getauchten Grillanzündern in den Kickstiefeln war die Greco-Elf aus der Sommerpause gefeuert gekommen. Sie zauberten eine gigantische Saisonvorbereitung auf den Rost, dass selbst das delikate Angus-Rind vor Freude Lambada tanzte und den Protagonisten medium-rare zuzwinkerte.