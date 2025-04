SW Varenrode siegt im Spitzenspiel!

Bestes Wetter, kühle Getränke, eine hervorragende Stadionwurst und zwei Mannschaften, die seit Wochen gut drauf sind. Alles war angerichtet für ein Spitzenspiel, am Stadion "an der Bönnestraße" zu Varenrode!

Vorausgegangen ist dem frühen Gegentor ein Ballverlust am eigenen 16m-Raum, den Twist mit einem überlegten Schlenzer ins lange Eck nutzen konnte.

Zwischen der 15. und 40. Minute erspielten sich die Varenroder Jungs gut und gerne 3-4 hochkarätige Chancen, wovon eine in der 26. Minute durch Justin Leugering (6. Saisontor) genutzt werden konnte. Einen schönen Spielzug schloss er mit einem trockenen Abschluss ins kurze Eck ab.

Die zweite Halbzeit ging so weiter, wie die erste endete. Mit einer Großchance für Varenrode.

In der 66. Minute kam Twist dann zu einer ihrer wenigen Chancen in Hälfte 2. Nach einigen Luftlöchern im 16er kam ein Twister am zweiten Pfosten zum Abschluss, welchen Keeper Preun jedoch stark parieren konnte.

Weitere vier Zeigerumdrehungen später dann der überfällige zweite Treffer für die Hausherren.

Schmidt mit feinem Ball über die Abwehr in den Lauf von Börger, der den herauseilenden Keeper gekonnt überlupft und den Ball, mit seinem 9. Saisontreffer, sehenswert im Tor unterbringt. "Ein sehr schönes Tor" um den Tickerer des Spiels zu zitieren.

Bis in die Nachspielzeit das gleiche Bild. Varenrode macht das Spiel, Twist hauptsächlich mit der Verteidigung des eigenen Tor beschäftigt.

Dann sollte aber noch einmal ein Raunen durch das Stadion gehen. Twist kommt nach eigener Ecke zum Abschluss, Latte, Nachschuss als Fallrückzieher drüber.

Puh, durchatmen, Glück gehabt!

Die Varenroder Mannschaft überzeugte heute nicht nur spielerisch, sondern auch durch eine geschlossene Mannschaftsleistung, in der die Jungs sich zu jedem Zeitpunkt gegenseitig angefeuert haben! Stark Männer!

Somit sichert man sich die nächsten 3 Punkte und bleibt im Jahr 2025 weiter ungeschlagen.

Das nächste Spiel findet am 17.04.2025 um 19:30 Uhr beim SV Dohren (Am Sportplatz, 49770 Dohren ) statt.