SW Stotzheim feiert Premiere: Freizeit-Turnier im Juni Hobby-Turnier im klassischen Modus 5 + 1 von red · Heute, 06:44 Uhr · 0 Leser

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Fußball-Herz, was willst du mehr? Wenn am 19. Juni 2026 ab 18.30 Uhr die Abendsonne über dem Sportplatz in Stotzheim steht, feiert der SV Schwarz-Weiss eine Premiere. Der Verein lädt zum ersten Freizeitturnier und öffnet die Tore für alle, die Lust auf gepflegten Kick und echte Geselligkeit haben.

Bunter Mix auf dem Kleinfeld Das Turnierprinzip ist so simpel: Gespielt wird im klassischen Modus 5 + 1. Das Besondere an der Ausschreibung des SV Schwarz-Weiss Stotzheim ist die Offenheit des Teilnehmerfeldes. Hier ist wirklich Platz für jeden, der gegen die Kugel treten kann. Egal ob eingespielte Hobbymannschaften, erfahrene Altherren-Truppen, reguläre Herrenmannschaften oder einfach eine spontan zusammengestellte Auswahl aus dem Freundeskreis – in Stotzheim zählt am 19. Juni vor allem der Spaß am Spiel.

Anreiz für die Mannschaftskasse Trotz des Freizeit-Charakters wird es sportlich durchaus ernst, denn es geht um etwas Handfestes. Das Startgeld beträgt 50 Euro pro Team. Dabei spielt der Verein die Hälfte der gesamten Einnahmen direkt als Preisgeld wieder aus. Wer sich also auf dem Rasen durchsetzt, kann die Vereinskasse oder das nächste Kaltgetränk direkt vor Ort finanzieren. Biermeterwertung Neben dem Platz dürfte die Stimmung mindestens genauso hochkochen wie auf dem Grün. Der SV Schwarz-Weiss lässt nichts anbrennen und wirft pünktlich zum Turnierstart den Grill an. Passend dazu gibt es frisch gezapftes Bier vom Fass.