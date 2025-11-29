SW Spandau fordert Adler, Novi Pazar Dersim II und Kruse

Die Bezirksliga-Staffel 3 geht in ihren 12. Spieltag – und die Lage an der Spitze spitzt sich zu. Tabellenführer SV Adler behauptet Platz eins trotz zweier weniger Spiele und trifft nun ausgerechnet auf den formstarken Vierten Schwarz-Weiss Spandau. Verfolger Dersim II reist mit Max Kruse und Torjäger Akis zu Novi Pazar. Auch Teutonia II, Concordia Britz und Schwarz-Weiss Spandau wittern ihre Chance. Und im Keller brennt es lichterloh: Victoria Friedrichshain und Rehberge stehen unter Druck. Brandenburg 03 ist schon abgeschlagen mit -3 Punkten. Wir blicken auf alle Partien

Spitzenspiel in Spandau: Der Tabellen-4. Schwarz-Weiss Spandau empfängt den Spitzenreiter SV Adler. Die Mannschaft von Trainer Marco Jahn geht mit viel Selbstvertrauen ins Spiel, nachdem sie Concordia Britz mit 1:0 bezwungen hat. Besonders die Defensive zeigt sich stabil, doch nun wartet mit Adler eine der stärksten Offensiven der Liga. Trainer Dennis Keller freut sich über die nachträglich zugesprochenen drei Punkte gegen Brandenburg 03, die Adler an der Tabellenspitze halten. Die Offensivachse um Parlak und Abdallah ist brandgefährlich – Parlak führt mit 17 Scorerpunkten die Liga an. Adler kommt zudem ausgeruht, da ihr Spiel am letzten Wochenende dem Frost zum Opfer fiel. Ein Duell zweier Teams, die ihre Form gegen einander beweisen müssen – und die Spitze könnte hier ihren ersten großen Kratzer erhalten.

Beim Tabellen-13. Staaken II herrscht nach dem 2:2 bei Rehberge wenig Freude, Trainer Charlamain Brown ärgert sich über zwei verlorene Punkte. Besonders Kobus trifft mit seinen sechs Saisontoren weiter zuverlässig, doch defensiv bleibt Staaken anfällig. Nun kommt der Weißenseer FC, der nach der bitteren 1:4-Heimpleite gegen Victoria Friedrichshain schwer unter Druck steht. Trainer Simon Schatta erlebt eine enttäuschende Saison: Platz acht ist deutlich weniger, als man sich erhofft. Eine Krisensitzung wurde einberufen. Viele Leistungsträger bringen derzeit keine Konstanz. Weißensee benötigt dringend ein Signal – doch Staaken II will genau diesen Moment verhindern. Ein richtungsweisendes Duell zweier Teams, die gleichermaßen nach Stabilität suchen.

Pankow bleibt ein Phänomen dieser Saison: offensiv stark, defensiv wacklig. Das 2:4 gegen Teutonia II zeigt erneut genau dieses Bild. Trainer Jan Dober kann sich zwar auf Hammond verlassen, der sieben Saisontreffer erzielt hat, doch die Mannschaft leistet sich zu viele individuelle Fehler. Nun reist Victoria Friedrichshain an, die nach dem überraschenden 4:1-Auswärtssieg in Weißensee neues Selbstvertrauen tankt. Trainer Sergii Martynovskyi greift an – und seine Offensivreihe nutzt die Chancen derzeit eiskalt. Beide Teams stehen im breiten Mittelfeld, doch Victoria kann mit einem weiteren Erfolg an Pankow vorbeiziehen. Ein Duell, das nach Toren riecht.

Meteor 06 II kassiert beim 1:4 gegen Dersim II einen herben Rückschlag. Trainer Mohamed Ali hadert mit Defensive und Umschaltmomenten – obwohl Atabas und Herdem mit insgesamt 15 Saisontoren weiterhin zu den besten Angreifern der Staffel zählen. Nun kommt der Tabellen-5. Concordia Britz, der sich nach dem 0:1 gegen Schwarz-Weiss zurück in die Spur kämpfen will. Trainer Sebastian Hahn setzt weiterhin auf Torjäger Höhle, der mit acht Treffern zu den gefährlichsten Stürmern der Liga gehört. Britz braucht dringend Punkte, um im Verfolgerfeld zu bleiben, während Meteor den Abstand nach unten nicht größer werden lassen darf. Ein Spiel des Wiederaufstehen-Müssens – auf beiden Seiten.

Teutonia II bleibt eines der heißesten Teams der Liga. Trainer Joshua Menzel führt seine Mannschaft nach dem 4:2-Auswärtssieg in Pankow auf Tabellenplatz 3 – und mit Thönnes und Kundmüller treffen zwei Stürmer konstant. Beide standen beim letzten Sieg gemeinsam auf dem Spielberichtsbogen und sollen auch gegen Brandenburg 03 den Unterschied machen. Die Gäste bleiben Tabellenletzter, auch nach dem Punktabzug vor der Saison. Trainer Sascha Wernitz verzweifelt an der Torbilanz – gerade einmal fünf Treffer gelangen bisher, 47 Gegentore stehen dem gegenüber. Alles andere als ein klarer Sieg der Spandauer wäre eine große Überraschung.

Novi Pazar bleibt trotz Platz neun ein unberechenbares Team. Trainer Volkan Güney weiß, dass seine Mannschaft gegen den Tabellenzweiten ein besonderes Spiel abliefert muss. Die Nachholpartie in Brandenburg steht noch aus, doch der Fokus liegt voll auf Dersim. Die Gäste kommen mit einem imposanten Statement aus dem letzten Spieltag: 4:1 gegen Meteor II – mit Torjäger Akis, der seine elf Treffer weiter ausbauen will, und Ex-Bundesliga-Star Max Kruse, der dem Team von Trainer Güven Akpolat eine enorme spielerische Qualität gibt. Auch El-Noumeiri und Günaydin bringen Gefahr. Dersim braucht die Punkte, um Druck auf Tabellenführer Adler auszuüben. Ein Hochkaräter, der von Einzelkönnern geprägt sein dürfte.

Morgen, 13:00 Uhr Köpenicker FC KöpenickerFC II Friedrichshagener SV 1912 FSV 1912 13:00 PUSH

Der Tabellen-7. Köpenicker FC II zeigt sich heimstark, kommt aber aus einer Pause, da der 11. Spieltag witterungsbedingt ausfiel. Trainer Niklas Wustrau hofft, dass Top-Torjäger Haupt – bereits neun Saisontreffer – den Rhythmus nicht verloren hat. Gegner Friedrichshagen erlebt unter Trainer Michael Richter eine starke Saison als Sechster und bleibt eines der stabilsten Teams der Liga. Besonders die Offensive funktioniert, angeführt von mehreren Torschützen, während die Defensive zu den besseren der Staffel zählt. Beide Teams stehen eng beieinander – ein Sechs-Punkte-Spiel mitten im Verfolgerfeld.

Morgen, 14:30 Uhr TuS Makkabi Berlin Makkabi II BSC Rehberge 1945 Rehberge 14:30 PUSH