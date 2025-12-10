SW Neukölln will Johannisthal Bein stellen - Hürtürkel unter Druck

Der Nachhol-Mittwoch vom 11.Spieltag (Ausfälle wegen Frost) bringt Bewegung in alle Tabellenbereiche: Preussen II, Schöneberg, Berliner SC II, Empor II, Schwarz-Weiß Neukölln, Johannisthal, Hürtürkel, Charlottenburg-Wilmersdorf, Hilalspor und Berolina Mitte greifen erneut ins Geschehen ein – und für viele Teams geht es um weit mehr als nur drei Punkte. Während Johannisthal den Anschluss an die Spitze wahren will, kämpfen Empor II, Preussen II, Hürtürkel und Berolina Mitte gegen das Abrutschen in den Abstiegsstrudel. Zugleich hoffen Schöneberg und Charlottenburg-Wilmersdorf auf den nächsten Schritt Richtung gesichertes Mittelfeld. Ein Nachhol-Abend, der Antworten liefert – und neue Fragen stellt.
Bei Preussen II ist die Situation brisant: Das Team steht auf Platz 13 und geht weiterhin ohne festen Trainer in die Partie. Vahit Engin ist eine Übergangslösung. Nach dem jüngsten 3:2-Erfolg gegen Charlottenburg-Wilmersdorf II beweist die Mannschaft zwar Moral, doch gerade defensiv bleibt sie anfällig. Nun kommt mit Schöneberg ein Gegner, der sich als Aufsteiger längst etabliert hat und auf Platz 6 Kurs auf das obere Mittelfeld hält. Aktuell stottert der Motor ein wenig. Die Mannschaft von Halil Ibrahim Dayanc und Cihat Kaya baut dabei auf den formstarken Torjäger Salih Uzun, der mit 15 Treffern Zweiter der Torschützenliste ist, sowie auf Yildiray Demir, der mit acht Toren und sieben Assists zu den gefährlichsten Offensivspielern der Liga gehört. Für Preussen II zählt jeder Punkt im Abstiegskampf, für Schöneberg bleibt die Chance, sich endgültig oben festzubeißen – die Rollenverteilung ist klar, doch solche Partien schreiben oft ihre eigenen Gesetze.
In Wilmersdorf treffen zwei Teams aufeinander, die dringend Stabilität benötigen. Berliner SC II liegt aktuell auf Rang 11, und Trainer Dominique Leitner erlebt eine Saison voller Auf und Ab. Der jüngste 3:1-Sieg gegen die Berliner Amateure sorgt jedoch für Rückenwind. Besonders defensiv zeigt die Mannschaft zuletzt verbesserte Ansätze, muss aber weiter Punkte sammeln, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten.
Auf der anderen Seite steht Empor II auf Platz 12, trainiert von Cem Tekin und Maximilian Weber, und trotz guter spielerischer Ansätze fehlt es dem Team an Konstanz. Mit nur 19 erzielten Toren gehört Empor zu den harmloseren Offensiven der Liga. Umso wichtiger, dass heute ein Auswärtserfolg gelingt, um Abstand zu den unteren Plätzen herzustellen. Beide Teams bewegen sich in Tabellenregionen, in denen ein Sieg heute doppelt wertvoll ist – die Partie verspricht daher eine enge, intensive Auseinandersetzung.
Schwarz-Weiß Neukölln steht unter enormem Druck. Nur Platz 14, zehn Punkte, zu wenig Durchschlagskraft in der Offensive – Trainer Robert Heinrich weiß, dass sein Team heute vor einer echten Herausforderung steht. Das jüngste 0:0 gegen Hilalspor zeigt zwar defensive Stabilität, doch im Abstiegskampf müssen Tore her, um die Konkurrenz unter Druck zu setzen.
Mit Johannisthal reist jedoch ein Schwergewicht an. Die Sportfreunde stehen als Tabellenzweiter fest im Aufstiegsrennen, und Trainer Danilo Bethke lässt seine Mannschaft äußerst zielgerichtet auftreten. Das 3:1 beim Berliner SV 92 am Wochenende ist ein Statement, und mit Lukas Ferl (11 Tore), Patrick Kroll (8 Tore) und Eric Warncke (8 Tore) verfügt Johannisthal über eine der gefährlichsten Angriffsreihen der Staffel. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung – doch Neukölln weiß, dass gerade solche Spiele manchmal den Wendepunkt einer Saison markieren.
Im Tabellenkeller kommt es zu einem Duell von enormer Bedeutung. Hürtürkel steht mit 9 Punkten auf Rang 15, die Situation ist ernst. Das Trainerduo Umut Ugur Binici und Faruk Namdar hat zwar eine kämpferisch starke Mannschaft geformt, doch das 0:2 gegen Borsigwalde am Wochenende zeigt erneut die fehlende Effizienz im letzten Drittel.
Charlottenburg-Wilmersdorf, trainiert von Axel Liebenamm und Stefan Wirkus, rangiert mit 17 Punkten auf Platz 10 und sammelt in dieser Saison wichtige Punkte gegen die direkte Konkurrenz. Das jüngste 2:3 bei Preussen II war ein Rückschlag, doch die Mannschaft besitzt die Qualität, um in Hürtürkel wieder zu punkten.
Für Hürtürkel bedeutet dieses Spiel einen möglichen Befreiungsschlag, für SCCW hingegen die Chance, sich von der gefährlichen Zone weiter zu lösen. Die Intensität dürfte entsprechend hoch sein.
Hilalspor, aktuell Fünfter, zeigt auch als Absteiger aus der Berlin-Liga eine stabile Saison. Das Team von Erdin Celen und Murat Akkas kommt über seine kompakte Grundordnung und gezielte Offensivnadelstiche. Mit Torjäger Volkan Neziroglu (9 Treffer) verfügt der Klub über einen Spieler, der jederzeit ein Spiel entscheiden kann. Das 0:0 am Wochenende in Neukölln war zwar ärgerlich, unterstreicht aber zugleich die defensive Ordnung des Teams.
Berolina Mitte dagegen hat auf Platz 16 große Sorgen. Das Team von Pierre Tänzer kassiert zu viele Gegentore und ist offensiv nicht zwingend genug. Die 1:3-Niederlage bei Inter am Wochenende bestätigt die aktuelle Formschwäche. Heute wartet mit Hilalspor ein Gegner, der kaum Fehler verzeiht. Berolina braucht eine außergewöhnliche Leistung, um Punkte mitzunehmen – andererseits könnte genau ein solcher Überraschungserfolg neues Leben im Abstiegskampf entfachen.
