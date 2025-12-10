SW Neukölln will Johannisthal Bein stellen - Hürtürkel unter Druck

Bei Preussen II ist die Situation brisant: Das Team steht auf Platz 13 und geht weiterhin ohne festen Trainer in die Partie. Vahit Engin ist eine Übergangslösung. Nach dem jüngsten 3:2-Erfolg gegen Charlottenburg-Wilmersdorf II beweist die Mannschaft zwar Moral, doch gerade defensiv bleibt sie anfällig. Nun kommt mit Schöneberg ein Gegner, der sich als Aufsteiger längst etabliert hat und auf Platz 6 Kurs auf das obere Mittelfeld hält. Aktuell stottert der Motor ein wenig. Die Mannschaft von Halil Ibrahim Dayanc und Cihat Kaya baut dabei auf den formstarken Torjäger Salih Uzun, der mit 15 Treffern Zweiter der Torschützenliste ist, sowie auf Yildiray Demir, der mit acht Toren und sieben Assists zu den gefährlichsten Offensivspielern der Liga gehört. Für Preussen II zählt jeder Punkt im Abstiegskampf, für Schöneberg bleibt die Chance, sich endgültig oben festzubeißen – die Rollenverteilung ist klar, doch solche Partien schreiben oft ihre eigenen Gesetze.